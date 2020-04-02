В Ираке нашли 5000-летний храм, посвященный богу войны

На огромной ритуальной площади пять тысяч лет назад приносили в жертву животных

В Ираке возле Басры нашли древний храм, в котором приносили жертвы мессопотамскому богу войны Нингирсу. Об этом пишет Daily Mail.

Пока раскопана только малая часть храмового комплекса, возраст которого превышает пять тысяч лет. В центре ее находилась огромная ритуальная площадь, на которой проводились празднества и жертвоприношения.

Храм был посвящен свирепому Нингирсу, богу войны и охоты. Археологи нашли кости животных и глиняные сосуды: чаши, амфоры и миски, которые, предположительно использовались во время праздников.

А они проводились тут часто и собирали большое количество людей, если судить по слою пепла и количеству глиняных осколков.

Кроме того, были найдены бронзовые артефакты, посвященные богине Наньше, которая покровительствовала водоплавающим птицам, болотам и рекам. Храмовый комплекс располагался рядом с древним шумерским городом Гирсу. Бог войны являлся его покровителем. Храм, построенный в его честь, описывался как сооружение из "кедра, золота и драгоценных камней".

Как ранее писал Фокус:

В Венеции случайно отыскали древнейший в мире меч. Его неправильно датировали, называли "средневековым" и он много лет хранился в музее при армянском монастыре на одном из островов. Предположительно, меч был изготовлен пять тысяч лет назад, в древней Анатолии, регионе на востоке Турции.