Парадокс избирателей: во время выборов люди не способны принять решение лучше, чем обезьяны

Новое исследование показывает, что когда дело доходит до решений на выборах, у людей нет особого преимущества перед обезьянами.

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Результаты выборов в разных странах и в разные годы не раз удивляли экспертов и самих избирателей, в том числе. Социологи и эксперты годами ищут различные подсказки, которые могли бы помочь предсказать результат и теперь, похоже, мы приблизились к этому, пишет Inverse.

Однако ученые полагают, что ответ может крыться вовсе не в политических данных или стратегиях кампании, а в инстинктах примитивной части человеческого мозга. Новое исследование было проведено Майклом Платтом из Университета Пенсильвании с коллегами: они изучили макак-резусов и считают, что когда дело доходит до принятия решений, таких как голосование, люди, увы, далеко не так рациональны, как нам хотелось бы думать.

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Легко связать инстинктивные реакции — такие, как реакция "бей или беги" или рефлекторное отстранение от горячей поверхности — с примитивным мотивом выживания. Однако у людей также есть рациональный мозг, способный собирать и взвешивать доказательства, обдумывать их вдумчиво, а вовсе не полагаться на инстинктивные реакции. Но, что же происходит на самом деле?

Нейробиологи десятилетиями изучают макак-резусов, так как они удивительно похожи на людей генетически, физиологически и поведенчески. Именно эти сходства, к слову, позволили ученым совершить множество медицинских прорывов, в том числе разработку вакцин против коронавируса, полиомиелита, ВИЧ/СПИДа, а также лечения глубокой стимуляции мозга при болезни Паркинсона и множества других неврологических расстройств.

Предыдущие исследования ученых уже показали, что взрослые люди и дошкольники могут точно предсказывать результаты выборов после быстрого ознакомления с фотографиями кандидатов. Было обнаружено множество доказательств, подтверждающих идею о том, что наш примитивный мозг заставляет нас быстро формировать первое впечатление на основе внешности. Впрочем, ученые все еще не могли понять, почему эта предвзятость сохраняется.

Новое исследование с макаками-резусами, похоже, дает некоторые ответы. В ходе исследования обезьянам были показаны пары фото кандидатов с выборов губернатора и сенатора США — животные правильно предсказали результаты голосования, основываясь исключительно на визуальных признаках.

Ученые обнаружили, что макаки-резусы дольше смотрели на проигравшего, чем на победителя. Считается, что эта "предвзятость взгляда" не просто предсказывала результаты выборов, но также и долю голосов кандидатов. Например, макаки смотрели на кандидатов с более мужественными чертами лице и именно они с большей вероятностью побеждали. Более того, ученые обнаружили, что выступание челюсти имело прямую связь с долей голосов.

В предыдущем исследовании ученые обнаружили, когда обезьянам показывали фотографии незнакомых, но сильных самцов обезьян, они лишь мельком бросали на них взгляд, предположительно потому, что обезьяны интерпретируют пристальное смотрение как признак агрессии. Но их взгляд задерживался, когда показывали самца обезьяны с низким статусом или самку. Результаты предыдущего исследования фактически были полностью продемонстрированы с фото выборов в США.

Таким образом результаты работы ученых показывают, что избиратели на самом деле инстинктивно реагируют на сигналы физической силы — те, что в равной степени очевидны для наших родственников-обезьян. Это "эволюционное похмелье" иллюстрирует, как черты и поведение, которые когда-то были необходимы для выживания, сохраняются, даже когда они больше не актуальны.

Любопытно, что эти выводы бросают вызов представлению о том, что люди эволюционировали дальше поверхностных суждений при выборе лидеров. И это, по мнению ученых, поразительное открытие. Очевидно, что выбор людей основан не только на визуальных подсказках. Однако данные свидетельствуют о том, что такие факторы могут быть более влиятельными, чем мы могли бы предположить.

Ранее Фокус писал о том, что китайские ученые впервые успешно клонировали макаку-резуса.