Парадокс виборців: під час виборів люди не здатні прийняти рішення краще, ніж мавпи

Нове дослідження показує, що коли справа доходить до рішень на виборах, у людей немає особливої переваги перед мавпами.

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Результати виборів у різних країнах і в різні роки не раз дивували експертів і самих виборців, зокрема. Соціологи та експерти роками шукають різні підказки, які могли б допомогти передбачити результат і тепер, схоже, ми наблизилися до цього, пише Inverse.

Однак учені вважають, що відповідь може критися зовсім не в політичних даних або стратегіях кампанії, а в інстинктах примітивної частини людського мозку. Нове дослідження було проведене Майклом Платтом з Університету Пенсільванії з колегами: вони вивчили макак-резусів і вважають, що коли справа доходить до ухвалення рішень, таких як голосування, люди, на жаль, далеко не такі раціональні, як нам хотілося б думати.

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Легко пов'язати інстинктивні реакції — такі, як реакція "бий або тікай" або рефлекторне відсторонення від гарячої поверхні — з примітивним мотивом виживання. Однак у людей також є раціональний мозок, здатний збирати й зважувати докази, обмірковувати їх вдумливо, а зовсім не покладатися на інстинктивні реакції. Але, що ж відбувається насправді?

Нейробіологи десятиліттями вивчають макак-резусів, оскільки вони напрочуд схожі на людей генетично, фізіологічно і поведінково. Саме ці подібності, до речі, дали змогу вченим здійснити безліч медичних проривів, зокрема розроблення вакцин проти коронавірусу, поліомієліту, ВІЛ/СНІДу, а також лікування глибокої стимуляції мозку при хворобі Паркінсона і безлічі інших неврологічних розладів.

Попередні дослідження вчених уже показали, що дорослі люди та дошкільнята можуть точно передбачати результати виборів після швидкого ознайомлення з фотографіями кандидатів. Було виявлено безліч доказів, які підтверджують ідею про те, що наш примітивний мозок змушує нас швидко формувати перше враження на основі зовнішності. Утім, учені все ще не могли зрозуміти, чому ця упередженість зберігається.

Нове дослідження з макаками-резусами, схоже, дає деякі відповіді. Під час дослідження мавпам показали пари фото кандидатів з виборів губернатора і сенатора США — тварини правильно передбачили результати голосування, ґрунтуючись виключно на візуальних ознаках.

Учені виявили, що макаки-резуси довше дивилися на того, хто програв, ніж на переможця. Вважається, що ця "упередженість погляду" не просто передбачала результати виборів, а й частку голосів кандидатів. Наприклад, макаки дивилися на кандидатів із більш мужніми рисами обличчя, і саме вони з більшою ймовірністю перемагали. Ба більше, вчені виявили, що виступання щелепи мало прямий зв'язок із часткою голосів.

У попередньому дослідженні вчені виявили, коли мавпам показували фотографії незнайомих, але сильних самців мавп, вони лише мигцем кидали на них погляд, імовірно, тому, що мавпи інтерпретують пильне споглядання як ознаку агресії. Але їхній погляд затримувався, коли показували самця мавпи з низьким статусом або самку. Результати попереднього дослідження фактично були повністю продемонстровані з фото виборів у США.

Таким чином результати роботи вчених показують, що виборці насправді інстинктивно реагують на сигнали фізичної сили — ті, що рівною мірою очевидні для наших родичів-мавп. Це "еволюційне похмілля" ілюструє, як риси та поведінка, які колись були необхідні для виживання, зберігаються, навіть коли вони більше не актуальні.

Цікаво, що ці висновки кидають виклик уявленню про те, що люди еволюціонували далі від поверхневих суджень при виборі лідерів. І це, на думку вчених, цікаве відкриття. Очевидно, що вибір людей ґрунтується не лише на візуальних підказках. Однак дані свідчать про те, що такі фактори можуть бути більш впливовими, ніж ми могли б припустити.

Раніше Фокус писав про те, що китайські вчені вперше успішно клонували макаку-резуса.