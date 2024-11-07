Китайские астронавты доставили на Землю из космоса образцы уникальных экспериментов (фото)

Астронавты миссии "Шэньчжоу-18" проводили на космической станции "Тяньгун" эксперименты с живыми существами и тестировали новые технологии.

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Китайские ученые приступили к изучению образцов экспериментов, которые доставили на Землю 4 ноября с космической станции "Тяньгун" астронавты миссии "Шэньчжоу-18". Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу вернулись на Землю после шестимесячного пребывания в космосе и провели примерно 90 экспериментов и испытаний в области материаловедения, биологии, медицины, космических технологий и фундаментальной физики в условиях микрогравитации, пишет Space.

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Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу вернулись на Землю после шестимесячного пребывания в космосе 4 ноября

Китайские астронавты привезли на Землю 55 категорий образцов научных экспериментов в области космических биологических наук, космического материаловедения, науки о горении в условиях микрогравитации и других областях. Общий вес образцов составляет более 34 кг. Все эти образцы уже доставлены для изучения в Китайскую академию наук.

Известно, что астронавты привезли с собой микробов, которые подвергались воздействию экстремальных условий космоса за пределами станции "Тяньгун" в течение шести месяцев. Ученые хотят тщательно изучить этих микробов, чтобы выяснить, как долго они могут прожить в условиях космоса.

Китайские астронавты привезли на Землю 55 категорий образцов научных экспериментов в области космических биологических наук, космического материаловедения, науки о горении в условиях микрогравитации и других областях Фото: CGTN

Также астронавты доставили образцы разных материалов, и продуктов горения в условиях микрогравитации, в том числе композитные материалы и оптические волокна. По словам китайских ученых, результаты исследования этих образцов помогут в создании новых материалов для авиационной, космической отрасли, а также медицины.

Среди образцов также есть икра рыб, которые находились на космической станции и образцы воды их среды обитания. Ученые хотят выяснить, насколько хорошо могут существовать водные экосистемы в космосе, в том числе наскоков хорошо могут жить рыбы в условиях микрогравитации.

По словам китайских ученых, результаты исследования этих образцов помогут в создании новых материалов для авиационной, космической отрасли, а также медицины Фото: CGTN

Китайские ученые считают, что на основе полученных данных можно лучше понять, как создавать сложные живые экосистемы в космосе.

Сейчас на космической станции "Тяньгун" находится новый экипаж миссии "Шэньчжоу-19": астронавты Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ. Это трио прибыло на станцию 30 октября и пробудет на орбите следующие полгода. Кстати, Ван Хаоцзэ является третьей китаянкой, которая отправилась в космос.

Как уже писал Фокус, с помощью смерти необычных черных дыр можно обнаружить новую физику, считают ученые. Физики считают, что обнаружение взрывающейся первичной черной дыры может изменить представление о фундаментальных законах природы.

Также Фокус писал о новом взрыве на Солнце, в результате которого на Землю попало сильное ультрафиолетовое излучение. Ожидается, что в ближайшие дни нашу планету может накрыть геомагнитная буря.