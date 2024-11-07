Китайські астронавти доставили на Землю з космосу зразки унікальних експериментів (фото)

Астронавти місії "Шеньчжоу-18" проводили на космічній станції "Тяньгун" експерименти з живими істотами і тестували нові технології.

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Китайські вчені розпочали вивчення зразків експериментів, які доставили на Землю 4 листопада з космічної станції "Тяньгун" астронавти місії "Шеньчжоу-18". Е Гуанфу, Лі Цун і Лі Гуансу повернулися на Землю після шестимісячного перебування в космосі та провели приблизно 90 експериментів і випробувань у галузі матеріалознавства, біології, медицини, космічних технологій і фундаментальної фізики в умовах мікрогравітації, пише Space.

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Е Гуанфу, Лі Цун і Лі Гуансу повернулися на Землю після шестимісячного перебування в космосі 4 листопада

Китайські астронавти привезли на Землю 55 категорій зразків наукових експериментів у галузі космічних біологічних наук, космічного матеріалознавства, науки про горіння в умовах мікрогравітації та інших галузях. Загальна вага зразків становить понад 34 кг. Усі ці зразки вже доставлені для вивчення в Китайську академію наук.

Відомо, що астронавти привезли з собою мікробів, які піддавалися впливу екстремальних умов космосу за межами станції "Тяньгун" протягом шести місяців. Вчені хочуть ретельно вивчити цих мікробів, щоб з'ясувати, як довго вони можуть прожити в умовах космосу.

Китайські астронавти привезли на Землю 55 категорій зразків наукових експериментів у галузі космічних біологічних наук, космічного матеріалознавства, науки про горіння в умовах мікрогравітації та інших галузях Фото: CGTN

Також астронавти доставили зразки різних матеріалів і продуктів горіння в умовах мікрогравітації, зокрема композитні матеріали та оптичні волокна. За словами китайських учених, результати дослідження цих зразків допоможуть у створенні нових матеріалів для авіаційної, космічної галузі, а також медицини.

Серед зразків також є ікра риб, які перебували на космічній станції та зразки води їхнього середовища проживання. Вчені хочуть з'ясувати, наскільки добре можуть існувати водні екосистеми в космосі, зокрема наскільки добре можуть жити риби в умовах мікрогравітації.

За словами китайських учених, результати дослідження цих зразків допоможуть у створенні нових матеріалів для авіаційної, космічної галузі, а також медицини Фото: CGTN

Китайські вчені вважають, що на основі отриманих даних можна краще зрозуміти, як створювати складні живі екосистеми в космосі.

Зараз на космічній станції "Тяньгун" перебуває новий екіпаж місії "Шеньчжоу-19": астронавти Цай Сюйчже, Сун Ліндун і Ван Хаоцзе. Це тріо прибуло на станцію 30 жовтня і пробуде на орбіті наступні півроку. До речі, Ван Хаоцзе є третьою китаянкою, яка вирушила в космос.

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