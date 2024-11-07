Действительно ли лениться — это плохо для человека: ученые имеют абсолютную другую точку зрения (видео)

Ученые категорически не согласны с народными предубеждениями, что лень не приводит ни к чему хорошему. Наоборот — это дает возможности отдыхать, планировать будущее и находить нестандартные идеи для реализации.

Слово "лень" обычно у большинства имеет негативные ассоциации и указывает на человека, который проявляет нежелание держать свои действия и активность в соответствующем графике деятельности. Однако специалисты исследовали этот феномен и пришли к кардинально другим выводам, пишет издание Time.

В частности, в одном исследовании ученые пытались установить, с какой периодичностью мысли людей, так сказать, "блуждают" вне внимания к вопросу или проблемам, которые являются текущими для реализации. Оказалось, что чаще всего опрошенные задумывались о будущем (48% времени), также о настоящем (28%), о прошлом (12%), а остальные — вообще думали о чем-то нейтральном или вообще ни о чем.

Видео британской нейронауки Анн-Лоре де Кунфф под названием "Почему ваш мозг создан для лени?"

СМИ пишет, что исходя из этого, мозговая деятельность демонстрирует, какие три момента функции, когда хочется бить баклуши, пытается показать наш мозг. Ученые выделили три важные функции — отдых, планирование и генерация новых идей.

Что касается передышки, то наш мозг находится в состоянии покоя, что заставляет также всю нервную систему "выключиться". Когда человек путешествует в своих мыслях, находясь в состоянии бездействия, то это позволяет нашему мозгу восстанавливать концентрацию. Лучшим вариантом реализации такого эффекта "провала в мысли" может совместить интересным сочетание привычных дел с приятными. Таковыми являются творческие занятия, прогулка или бег без гаджетов и музыки. Рутинная работа (от мытья посуды до уборки от пыли) тоже прекрасно повлияет на деятельность мозга.

Когда речь идет о планировании, то исследования показывают, что в состоянии "рассеянного внимания" люди думают о будущем в четырнадцать раз чаще, чем когда сфокусированы на своей сдаче. Поэтому, обдумывание долгосрочных целей или планов лучше всего делать в состоянии полного chill'y. Если мы себе позволим стратегический отдых, то это позволит человеку "напомнить себе о своих намерениях и целях".

А вот что касается генерации мыслей, то исследователи обнаружили интересную закономерность — чаще всего интересные идеи и мысли приходят человеку тогда, когда он ничего не делает. Проще говоря, озарение случится быстрее во время релакса, чем во время рутинной деятельности. Например, бывает иногда можно вспомнить идею, о которой услышали или увидели несколько недель назад. И она вдруг позволяет решать уже текущую проблему и предотвращать появление будущих. Именно нестандартные и полезные идеи появляются именно во время "рассеивания внимания".

"Лучшие тактики продуктивности — это те, что за каждую минуту, вложенную в них, возвращают нам еще больше времени, позволяя достигать большего и работать эффективнее. Я включаю лень в эту категорию. Когда мы ничего не делаем, это может выглядеть так, будто мы не продуктивны. Но на самом деле происходит совершенно противоположное. Скорее всего, вам стоит лениться чаще. Будь то для отдыха мозга, или для новых идей, или для обдумывания планов на будущее — иногда лучший способ достичь успеха заключается в том, чтобы не делать ничего вообще", — констатируют журналисты издания.

Напомним, Фокус писал о том, как в Японии прошел чемпионат по расслаблению. По его условиям, каждый из участников должен был не двигаться в течение 90 минут. Также нельзя было засыпать. Нарушителям грозила дисквалификация.

Также мы рассказывали об эффективных методах борьбы с ленью, которые повысят вашу продуктивность. Специалисты описали 10 шагов, как реализовать эту стратегию, начиная с самых простых шагов.