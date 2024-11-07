Чи справді лінуватися — це погано для людини: вчені мають абсолютну іншу точку зору (відео)

Науковці категорично не згодні з народними упередженнями, що лінь не приводить ні до чого доброго. Навпаки — це дає можливості відпочивати, планувати майбутнє та знаходити нестандартні ідеї для реалізації.

Слово "лінь" зазвичай у більшості має негативні асоціації та вказує на людину, яка виявляє небажання тримати свої дії та активність у відповідному графіку діяльності. Однак фахівці дослідили цей феномен і прийшли до кардинально інших висновків, пише видання Time.

Зокрема, в одному дослідженні вчені намагалися встановити, з якою періодичністю думки людей, так би мовити, "блукають" поза увагою до питання чи проблем, які є поточними для реалізації. Виявилося, що найчастіше опитані задумувалися про майбутнє (48% часу), також про теперішнє (28%), про минуле (12%), а решта — взагалі думали про щось нейтральне або взагалі ні про що.

Відео британської нейронауковиці Анн-Лоре де Кунфф під назвою "Чому ваш мозок створений для ліні?"

ЗМІ пише, що виходячи з цього, мозкова діяльність демонструє, які три моменти функції, коли хочеться бити байдики, намагається показати наш мозок. Вчені виділили три важливі функції — відпочинок, планування і генерація нових ідей.

Щодо перепочинку, то наш мозок перебуває у стані спокою, що змушує також всю нервову систему "вимкнутися". Коли людина подорожує у своїх думках, перебуваючи в стані бездіяльності, то це дозволяє нашому мозку поновлювати концентрацію. Найкращим варіантом реалізації такого ефекту "провалля в думки" може поєднати цікавим поєднання звичних справ з приємними. Такими є творчі заняття, прогулянка або біг без гаджетів і музики. Рутинна робота (від миття посуду до прибирання від пилу) теж чудово вплине на діяльність мозку.

Коли мова йде про планування, то дослідження показують, що у стані "розсіяної уваги" люди думають про майбутнє вчотирнадцятеро разів частіше, ніж коли сфокусовані на своїй здачі. Отож, обдумування довгострокових цілей чи планів найкраще робити у стані повного chill'y. Якщо ми собі дозволите стратегічний відпочинок, то це дозволить людині "нагадати собі про свої наміри та цілі".

А ось щодо генерації думок, то дослідники виявили цікаву закономірність — найчастіше цікаві ідеї та думки спадають людині тоді, коли вона нічого не робить. Простіше кажучи, осяяння трапиться швидше під час релаксу, аніж під час рутинної діяльності. Наприклад, буває інколи можна згадати ідею, про яку почули чи побачили кілька тижнів тому. І вона раптом дозволяє розв'язувати вже поточну проблему та запобігати появі майбутнім. Саме нестандартні та корисні ідеї з'являються саме під час "розсіяння уваги".

"Найкращі тактики продуктивності — це ті, що, за кожну хвилину, вкладену в них, повертають нам ще більше часу, дозволяючи досягати більшого та працювати ефективніше. Я включаю лінь у цю категорію. Коли ми нічого не робимо, це може виглядати так, наче ми не продуктивні. Але насправді відбувається зовсім протилежне. Скоріш за все, вам варто лінуватись частіше. Чи то для відпочинку мозку, чи для нових ідей, чи для обдумування планів на майбутнє — іноді найкращий спосіб досягти успіху полягає в тому, щоб не робити нічого взагалі", — констатують журналісти видання.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як в Японії пройшов чемпіонат із розслаблення. За його умовами, кожен з учасників мав не рухатися протягом 90 хвилин. Також не можна було засинати. Порушникам загрожувала дискваліфікація.

Також ми розповідали про ефективні методи боротьби з лінню, які підвищать вашу продуктивність. Фахівці описали 10 кроків, як реалізувати цю стратегію, починаючи з найпростіших кроків.