Ушло бы 15 лет, чтобы вернуть связь на Земле: ученые изучают катастрофическое событие Мияке

Исследователи нашли следы разрушительного космического события в годовых кольцах древних деревьев.

Новое исследование Университета Западной Вирджинии говорит о том, что экстремальная космическая погода оставляет следы в кольцах деревьев на Земле. Ученые надеются на то, что собранные данные помогут человечеству подготовиться к таким катастрофам в будущем, пишет SciTechDaily.

По словам Эми Хессл из Университета Западной Вирджинии, существует много видов непредсказуемой космической погоды, включая геомагнитные бури. Годичные кольца древних деревьев зафиксировали некоторые из самых мощных и редких космических событий.

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"Если бы одно из таких событий произошло в теперешнее время, то все пассажиры самолетов, летящих в высоких широтах, получились бы свою пожизненную дозу радиации. В это же время, астронавты в космосе, скорее всего, погибли бы", — говорит Хессл.

Некоторые события в космосе производят солнечные энергетические частицы, которые в ходе целого каскада реакций превращаются в радиоуглерод. Поскольку деревья поглощают углерод из воздуха, их годичные кольца записывают историю прошлой солнечной активности.

В некоторых записях годичных колец, которые велись на протяжении столетий, ученые обнаружили следы необычно сильных космических штормов, известных как "событие Мияке". Оно характеризуется быстрым увеличением радиоуглерода в атмосфере.

Согласно данным, собранным 12 лет назад, первые события Мияке произошли в 774 и 993 годах нашей эры. После этого ученые обнаружили еще семь подобных событий за последние 14 тыс. лет.

"Некоторые из этих событий были по-настоящему экстремальными, и если бы они произошли сейчас, то стали бы концом для нашей телекоммуникационной системы. Это очень редкое событие, но его нельзя полностью исключить. Современный мир зависит от спутников, и если бы это произошло сейчас, то событие Мияке уничтожило бы большую часть наших телекоммуникаций. Нам потребовалось бы не мнее 15 лет, чтобы восстановить инфраструктуру", — добавила автор исследования.

Вспышки на Солнце вызывают большинство таких экстремальных погодных явлений в космосе. Но угрозу также могут нести галактические космические лучи за пределами Солнечной системы, которые рождаются во взрывах сверхновых.

Большинство доказательств говорят о том, что источником событий Мияке является все же Солнце. Поэтому ученые надеются, что годичные кольца деревьев помогут определить причины явления, а также насколько разрушительным оно может быть.

Команда собирается сравнить годичные кольца сосен и Юты с кипарисами в Северной Каролины, а также дубами из Миссури. Ученые возьмут керн размером с карандаш, или же сделают поперечное сечение, если дерево уже мертво.

"Мы пытаемся определить, насколько экстремальными были эти события. Когда именно они произошли? Как долго радиоуглерод сохранялся в атмосфере?", — подчеркивает исследовательница.

Напомним, Х-вспышка на Солнце вызвала отключение связи на Земле. В солнечном пятне AR 3883 возникла самая сильная вспышка на Солнце из возможных.