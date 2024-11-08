Пішло б 15 років, щоб повернути зв'язок на Землі: вчені вивчають катастрофічну подію Міяке

Дослідники знайшли сліди руйнівної космічної події в річних кільцях древніх дерев.

Нове дослідження Університету Західної Вірджинії говорить про те, що екстремальна космічна погода залишає сліди в кільцях дерев на Землі. Вчені сподіваються на те, що зібрані дані допоможуть людству підготуватися до таких катастроф у майбутньому, пише SciTechDaily.

За словами Емі Хессл з Університету Західної Вірджинії, існує багато видів непередбачуваної космічної погоди, включно з геомагнітними бурями. Річні кільця стародавніх дерев зафіксували деякі з найпотужніших і рідкісних космічних подій.

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"Якби одна з таких подій сталася в теперішній час, то всі пасажири літаків, що летять у високих широтах, отримали б свою довічну дозу радіації. У цей самий час, астронавти в космосі, найімовірніше, загинули б", — каже Хессл.

Деякі події в космосі продукують сонячні енергетичні частинки, які в ході цілого каскаду реакцій перетворюються на радіовуглець. Оскільки дерева поглинають вуглець із повітря, їхні річні кільця записують історію минулої сонячної активності.

У деяких записах річних кілець, які велися протягом століть, учені виявили сліди незвично сильних космічних штормів, відомих як "подія Міяке". Вона характеризується швидким збільшенням радіовуглецю в атмосфері.

Згідно з даними, зібраними 12 років тому, перші події Міяке відбулися в 774 і 993 роках нашої ери. Після цього вчені виявили ще сім подібних подій за останні 14 тис. років.

"Деякі з цих подій були по-справжньому екстремальними, і якби вони сталися зараз, то стали б кінцем для нашої телекомунікаційної системи. Це дуже рідкісна подія, але її не можна повністю виключити. Сучасний світ залежить від супутників, і якби це сталося зараз, то подія Міяке знищила б більшу частину наших телекомунікацій. Нам знадобилося б не менше 15 років, щоб відновити інфраструктуру", — додала авторка дослідження.

Спалахи на Сонці спричиняють більшість таких екстремальних погодних явищ у космосі. Але загрозу також можуть нести галактичні космічні промені за межами Сонячної системи, які народжуються у вибухах наднових.

Більшість доказів говорять про те, що джерелом подій Міяке є все ж таки Сонце. Тому вчені сподіваються, що річні кільця дерев допоможуть визначити причини явища, а також наскільки руйнівним воно може бути.

Команда збирається порівняти річні кільця сосен і Юти з кипарисами в Північній Кароліні, а також дубами з Міссурі. Вчені візьмуть керн розміром з олівець, або ж зроблять поперечний переріз, якщо дерево вже мертве.

"Ми намагаємося визначити, наскільки екстремальними були ці події. Коли саме вони відбулися? Як довго радіовуглець зберігався в атмосфері?", — наголошує дослідниця.

Нагадаємо, Х-спалах на Сонці спричинив відключення зв'язку на Землі. У сонячній плямі AR 3883 виник найсильніший спалах на Сонці з можливих.