Волочит ноги и движется по кругу: ученые рассказали, каких ежей действительно стоит спасть

Ежи являются одними из самых спасаемых диких животных во всем мире, но далеко не всем из них действительно необходима помощь людей.

С наступлением ночи ежи часто бродят по садам и придомовой территории в сумерках. Ранее ученые рекомендовали подбирать ежей осенью и держать их до весны дома, чтобы предоставить возможность выжить. Ученые полагали, что ежи попросту не смогут пережить спячку, если у них есть недостаток веса, но теперь исследователи считают иначе, пишет PHYS.org.

Теперь экологи пришли к выводу, что более мелкие ежи на самом деле способны пережить зиму. Дело в том, что изменение климата, по сути, делает зимы более теплыми и влажными, при этом температуры остаются высокими в течение всей осени, а это значит, что ежи остаются более активными дольше. В результате некоторые из животных не впадают в спячку до конца декабря или января, что предоставляет им достаточное количество времени для набора веса.

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Отметим, что в Великобритании, например, в общей сложности более 300 приютов для ежей. Увы, осень и зима — наиболее активный сезон, когда приюты переполнены и больше не могут принять новых пациентов. Например, исследование 2006 года показало, что лишь в Великобритании на реабилитации в этот период находилось 40 000 ежей.

Исследование 2019 года, проведенное командой из Университета Ноттингем Трент, показало, что реабилитированные ежи, выпущенные в зимние месяцы весом около 600 грамм, вполне способны выжить. Ученые отмечают, что во время выпуска ежей в дикую природу температура была выше нуля, но в остальном никакой дополнительной поддержки ежам не требовалось.

Простыми словами, экологи пришли к выводу, что нет необходимости держать ежей в спасательных службах до весны — это отличные новости, но, увы, не все об этом знают. Исследователи обнаружили, что некоторые спасатели продолжают держать ежей в зимнее время и выпускают их на волю лишь весной. Ежи выходят из спячки, когда температура постоянно выше 10 °C, и начинают размножаться в начале года, однако экологи обеспокоены тем, что животные, находящиеся в неволе зимой, по сути, пропускают важную часть сезона размножения.

Более того, некоторые ежи, по сути, могут вообще не размножаться, что сокращает общее количество пометов, а некоторые самки рожают детенышей позже в течение года. Ученые обеспокоены тем, что популяция, по сути, может потерять часть своего генетического разнообразия из-за меньшего количества размножающихся ежей. Кроме того, длительное содержание животных в неволе может вызвать стресс, а длительный стресс может снизить репродуктивность, ослабить иммунитет и привести к плохому здоровью.

Когда следует спасать ежей

Ежи ведут ночной образ жизни, а потому находятся на улице днем, осенью или зимой лишь в том случае, если им нужна помощь. Летом беременные ежи иногда строят гнезда днем, но осенью и зимой единственные ежи, которые активны днем, нездоровы.

Экологи отмечают, что спасать также необходимо любого раненого ежа: волочит ли он ноги, истекает кровью, шатается или ходит кругами. Ежи сталкиваются со множеством опасностей в окрестностях, включая движение транспорта, газонокосилки, собак, сетки и костры.

Не менее важным моментом является состояние тела животного, а вовсе не его вес. Когда они сворачиваются, здоровые ежи круглые, а их вес равномерно распределен по плечам и бедрам. Ежи, у которых хвост заострен, а бедра или плечи выступают, находятся в плохом состоянии, и именно они больше всего нуждаются в спасении.

В то же время ежей, которые появляются на улице ночью и выглядят здоровыми, лучше оставить в покое.

Ранее Фокус писал о том, что в Дании нашли самого старого ежа в мире.