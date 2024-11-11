На Земле есть всего одно живое существо, не способное опьянеть от алкоголя: о ком речь

Исследователи назвали живое существо, обладающее невероятно высокой толерантностью к алкоголю.

Ученые годами исследуют алкоголь и его влияние на человека. Ранее они пытались узнать, почему с возрастом похмелье становится все более тяжелым, а теперь обнаружили единственное существо на Земле, которое не может опьянеть от алкоголя — речь о восточном шершне (Vespa orientalis), пишет Science Alert.

Не секрет, что осы естественным образом потребляют этанол, который заставляет нас пьянеть — но в их случае он составляет часть рациона, включающего нектар и фрукты. В новом исследовании команда из Тель-Авивского университета в Израиле сосредоточилась на изучении восточных шершней, чтобы понять, как этанол воздействует на ос.

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В ходе эксперимента после кормления насекомых раствором сахарозы с концентрацией этанола до 80% исследователи не наблюдали никаких неблагоприятных последствий для продолжительности жизни или поведения шершней, в том числе их способность строить гнезда.

Ученые использовали маркировку алкоголя изотопом углерода, что позволило им составить карту изменений в соединении, когда вещество перерабатывалось в их телах. По словам соавтора исследования, зоолога Софии Бушебти, по мере метаболизма алкоголь распадается на углекислый газ, который выдыхается.

В ходе исследования ученые измеряли количество выделяемого меченого углекислого газа — в результате им удалось оценить скорость, с которой алкоголь расщепляется в телах шершней. Метаболизм шершней справлялся с алкоголем в два раза быстрее, расщепляя его до того, как он успел заставить их проявить какие-либо признаки опьянения.

Авторы исследования полагают, что такое поведение может быть связано с тем, что у восточных шершней есть несколько копий гена алкогольдегидрогеназы, вырабатывающего фермент, расщепляющий алкоголь.

Ученые также обнаружили, что насекомые имеют интересную историю совместной эволюции с дрожжами, перенося пивные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) в своей пищеварительной системе, прежде чем передать их фруктам. Предполагается, что именно пивные дрожжи, вероятно, могли предоставить шершням дополнительный эволюционный стимул для развития толерантности к этому веществу.

По словам Бушебти, они с коллегами были весьма удивлены, заметив, с какой высокой скоростью шершни способны обработать алкоголь. Отметим, что шершни вовсе не единственные, кто способен справиться с выпивкой, например, перохвостая тупайя (Ptilocercus lowii) также способны провернуть нечто подобное, но лишь до определенных концентраций. Увы, результаты показали, что высокие концентрации этанола обернутся сильными негативными последствиями, которые проявятся довольно быстро.

Авторы исследования отмечают, что их работа в действительности играют важную роль не только для биологии и понимания сложных механизмов царства животных, но также могут стать полезными в качестве моделей исследования потребления алкоголя и толерантности у людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили новую причину развития алкоголизма.