На Землі є всього одна жива істота, яка не здатна сп'яніти від алкоголю: про кого йдеться

Дослідники назвали живу істоту, що має неймовірно високу толерантність до алкоголю.

Учені роками досліджують алкоголь та його вплив на людину. Раніше вони намагалися дізнатися, чому з віком похмілля стає дедалі важчим, а тепер виявили єдину істоту на Землі, яка не може сп'яніти від алкоголю, — йдеться про східного шершня (Vespa orientalis), пише Science Alert.

Не секрет, що оси природним чином споживають етанол, який змушує нас п'яніти — але в їхньому випадку він становить частину раціону, що включає нектар і фрукти. У новому дослідженні команда з Тель-Авівського університету в Ізраїлі зосередилася на вивченні східних шершнів, щоб зрозуміти, як етанол впливає на ос.

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Під час експерименту після годування комах розчином сахарози з концентрацією етанолу до 80% дослідники не спостерігали жодних несприятливих наслідків для тривалості життя або поведінки шершнів, зокрема їхньої здатності будувати гнізда.

Учені використовували маркування алкоголю ізотопом вуглецю, що дало їм змогу скласти карту змін у сполуці, коли речовина перероблялася в їхніх тілах. За словами співавтора дослідження, зоологині Софії Бушебті, у міру метаболізму алкоголь розпадається на вуглекислий газ, який видихається.

Під час дослідження вчені вимірювали кількість вуглекислого газу, що виділяється міченим, — в результаті їм вдалося оцінити швидкість, з якою алкоголь розщеплюється в тілах шершнів. Метаболізм шершнів справлявся з алкоголем удвічі швидше, розщеплюючи його до того, як він встиг змусити їх проявити будь-які ознаки сп'яніння.

Автори дослідження вважають, що така поведінка може бути пов'язана з тим, що у східних шершнів є кілька копій гена алкогольдегідрогенази, що виробляє фермент, який розщеплює алкоголь.

Вчені також виявили, що комахи мають цікаву історію спільної еволюції з дріжджами, переносячи пивні дріжджі (Saccharomyces cerevisiae) у своїй травній системі, перш ніж передати їх фруктам. Передбачається, що саме пивні дріжджі, ймовірно, могли надати шершням додатковий еволюційний стимул для розвитку толерантності до цієї речовини.

За словами Бушебті, вони з колегами були вельми здивовані, помітивши, з якою високою швидкістю шершні здатні обробити алкоголь. Зазначимо, що шершні зовсім не єдині, хто здатний впоратися з випивкою, наприклад, перохвоста тупайя (Ptilocercus lowii) також здатні провернути щось подібне, але лише до певних концентрацій. На жаль, результати показали, що високі концентрації етанолу обернуться сильними негативними наслідками, які проявляться досить швидко.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота насправді відіграє важливу роль не тільки для біології та розуміння складних механізмів царства тварин, а й також може стати корисною як модель для дослідження споживання алкоголю і толерантності у людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували нову причину розвитку алкоголізму.