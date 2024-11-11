Естественный фильтр для воды. Каких животных ученые называют "печенью" пресных водоемов Земли (фото)

Исследователи назвали одно живое существо, способных очищать пресные воды и делать их невероятно чистыми.

Всего одно фото наглядно продемонстрировало, что пресноводные реки и озера буквально нуждаются минимум в одном виде живых существ, способных очистить их воды. Исследователи отмечают, что эти "не воспетые герои" пресных вод фактически являются "печенью наших рек", пишет IFLScience.

Исследователи из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (FWS) обеспокоены тем, что количество пресноводных мидий неумолимо сокращается. Исследователи опасаются, что сокращение количества этих естественных фильтраторов воды обернется экологической катастрофой, что будет иметь неприятный косвенный эффект для бесчисленных водоемов по всей территории США и за пределами страны.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Чтобы продемонстрировать важность работы пресноводных мидий, ученые проиллюстрировали ее одним фото. Изначально исследователи взяли два прозрачных резервуара и заполнили их водой, полной осадка и водорослей. В один из них были помещены 15 полезных мидий, а далее ученые наблюдали, как за 90 минут вода в резервуаре с мидиями стала прозрачной, тогда как в резервуаре без них — вода оставалась мутной.

Исследователи считают, что одна пресноводная мидия способна перекачать и отфильтровать от 8 до 57 литров воды каждый день. Фактически, эти моллюски действуют как мини-пылесосы и способны улучшить качество воды, удаляя бактерии, водоросли и различные загрязняющие вещества. Ученые полагают, если пресный водоем лишится своих постоянных мидий, качество воды в нем, вероятно, резко упадет, что приведет к огромным изменениям в более широкой экосистеме.

Пресноводные мидии, прикрепленные к камню у озера Фото: Shutterstock

Известно, что пресноводные мидии относительно неподвижны во взрослом возрасте, а поэтому многие из них разработали способы привлечения желаемого животного хозяина, гарантируя, что они подплывут достаточно близко, чтобы личинки могли прикрепиться. Поскольку они настолько статичны, этот метод помогает расселять их потомство по широкому спектру водных путей.

Науке известно, что некоторые виды моллюсков способны жить до столетия, а потому вполне вероятно, что некоторые пресноводные мидии могут скрываться на дне озера невероятное количество времени. Увы, новые исследования показывают, что в большинстве американских штатов популяции пресноводных мидий сталкиваются с серьезными проблемами: массовые случаи гибели мидий были зафиксированы в Мичигане, Миннесоте, Северной Каролине, Огайо, Орегоне, Вирджинии, Вашингтоне и Висконсине.

Из-за их фильтрующей способности и поведения на дне загрязнение и загрязнители окружающей среды часто приписывают смертность мидий, но во многих недавних случаях такой проблемы не было выявлено. Ученые предположили, что причиной массовой гибели пресноводных мидий, вероятно, может быть какой-то новый вирус. Исследование 2020 года обнаружило вирус подсемейства Densovirinae, который был распространен среди больных и умирающих мидий, чем среди здоровых. Предполагается, что именно этот вирус может быть важным фактором смертности мидий. Хотя это важный прорыв, вероятно, существует множество других угроз, включая всевозможные загрязнители для патогенов.

Ранее Фокус писал о том, что люди эксплуатируют крохотных моллюсков для проверки качества воды.