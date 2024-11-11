Природний фільтр для води. Яких тварин учені називають "печінкою" прісних водойм Землі (фото)

Дослідники назвали одну живу істоту, здатну очищати прісні води та робити їх неймовірно чистими.

Лише одне фото наочно продемонструвало, що прісноводні річки та озера буквально потребують щонайменше одного виду живих істот, здатних очистити їхні води. Дослідники зазначають, що ці "не оспівані герої" прісних вод фактично є "печінкою наших річок", пише IFLScience.

Дослідники зі Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США (FWS) стурбовані тим, що кількість прісноводних мідій невблаганно скорочується. Дослідники побоюються, що скорочення кількості цих природних фільтраторів води обернеться екологічною катастрофою, що матиме неприємний непрямий ефект для незліченних водойм по всій території США і за межами країни.

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Щоб продемонструвати важливість роботи прісноводних мідій, вчені проілюстрували її одним фото. Спочатку дослідники взяли два прозорих резервуари й заповнили їх водою, повною осаду і водоростей. В один із них помістили 15 корисних мідій, а далі вчені спостерігали, як за 90 хвилин вода в резервуарі з мідіями стала прозорою, тоді як у резервуарі без них — вода залишалася каламутною.

Дослідники вважають, що одна прісноводна мідія здатна перекачати та відфільтрувати від 8 до 57 літрів води щодня. Фактично, ці молюски діють як мініпилососи та здатні поліпшити якість води, видаляючи бактерії, водорості та різні забруднювальні речовини. Вчені вважають, якщо прісна водойма позбудеться своїх постійних мідій, якість води в ній, імовірно, різко впаде, що призведе до величезних змін у ширшій екосистемі.

Прісноводні мідії, прикріплені до каменя біля озера Фото: Shutterstock

Відомо, що прісноводні мідії відносно нерухомі в дорослому віці, а тому багато хто з них розробив способи приваблення бажаної тварини-господаря, гарантуючи, що вони підпливуть досить близько, щоб личинки могли прикріпитися. Оскільки вони настільки статичні, цей метод допомагає розселяти їхнє потомство по широкому спектру водних шляхів.

Науці відомо, що деякі види молюсків здатні жити до століття, а тому цілком імовірно, що деякі прісноводні мідії можуть ховатися на дні озера неймовірну кількість часу. На жаль, нові дослідження показують, що в більшості американських штатів популяції прісноводних мідій стикаються з серйозними проблемами: масові випадки загибелі мідій було зафіксовано в Мічигані, Міннесоті, Північній Кароліні, Огайо, Орегоні, Вірджинії, Вашингтоні та Вісконсині.

Через їхню фільтрувальну здатність і поведінку на дні забруднення і забруднювачі довкілля часто приписують смертність мідій, але в багатьох недавніх випадках такої проблеми не було виявлено. Вчені припустили, що причиною масової загибелі прісноводних мідій, ймовірно, може бути якийсь новий вірус. Дослідження 2020 року виявило вірус підродини Densovirinae, який був поширеніший серед хворих мідій і тих, що померли, ніж серед здорових. Передбачається, що саме цей вірус може бути важливим фактором смертності мідій. Хоча це важливий прорив, ймовірно, існує безліч інших загроз, включно з усілякими забруднювачами для патогенів.

Раніше Фокус писав про те, що люди експлуатують крихітних молюсків для перевірки якості води.