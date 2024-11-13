Загадочные белые пятна массово выносит на береговую линию: никто не знает, что это

Исследователи собирают образцы и исследуют их, а местное правительство проводит собственное расследование, чтобы разгадать тайну.

В последние месяцы на побережье Ньюфаундленда в Канаде замечены странные белые пятна. Береговая охрана обследовала территорию и отмечает, что неизвестные структуры заметны на протяжении почти 50 километров береговой линии. Но, увы, ученые все еще не знают, что это, пишет IFLScience.

Канадское правительство проводит собственное расследование, но пока не готово делать выводы. В то же время одна группа ученых, которая исследовала загадочные капли, утверждает, что некоторые из них содержат смесь синтетического каучука и промышленного клея.

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Известно, что расследованием загадочных масс занимается правительственное агентство Environment and Climate Change Canada (ECCC). Первые сообщения от местных жителей поступили в начале сентября. По словам представителя агентства Саманты Байярд, после сообщений о появлении загадочных капель на место происшествия для сбора была направлена команда исследователей.

Байярд также утверждает, что предварительный анализ показал, что странные капли могут иметь растительное происхождение, однако для уверенности потребуются дополнительные тесты. Сообщается, что исследователи агентства провели несколько воздушных, подводных и ручных обследований пляжей и береговой линии в этом районе. Ученые надеются определить масштабы вещества, его происхождение и потенциальный источник.

По словам местного жителя Дэйва Макгарта, он живет здесь 67 лет и за всю свою жизнь не встречал ничего подобного. Мужчина также заявил, что на побережье прибыла береговая охрана, сообщившая, что странные белые пятна были замечены на 46 километрах береговой линии.

Команда ученых из Мемориального университета проанализировала образцы и пришла к собственным выводам. По словам доктора Хилари Корлетт, образцы были собраны в заливе Пласентия и отправлены профессору кафедры химии, доктору Крису Козаку.

По словам Козака, первое, что они с командой сделали — потрогали и понюхали образцы. Ученые обнаружили, что загадочные капли определенно резиновые и немного напоминают тесто. Команда предположила, что они сделаны из эластомерного полимера. При этом запах материала напоминает запах растворителя.

Далее ученые провели анализы образцов, чтобы узнать их химический состав. Результаты указывали на то, что в образцах отсутствует азот и серы, что исключало полиуретан и материалы природного происхождения. Инфракрасная спектроскопия изначально показала, что их образцы капель могли содержать клейкий поливинилацетат (ПВА), а масс-спектрометрическое тестирование показало, что они также могут содержать синтетический каучук.

Козак отмечает, что анализ более мелких компонентов соответствует клею ПВА, а также синтетическому латексному каучуку. В результате ученые пришли к выводу, что перед ними смесь синтетического изопрена и бутилкаучука с ПВА.

Впрочем, ученые признают, что необходимо изучить больше образцов, так как другие капли, вероятно, могут иметь другой состав. В то же время Министерство окружающей среды Канады заявило, что не готово делиться гипотезами о составе и источнике загадочных капель — они озвучат свои выводы после завершения исследований.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну загадочных шаров, появившихся на пляже.