Отвратительный состав: ученые разгадали тайну загадочных шаров, появившихся на пляже (фото)

Исследователи изучили странные комки, выброшенные на пляж, и смогли рассекретить их состав — происхождение сфер шокировало.

Related video

16 октября появились первые сообщения о том, что на пляже Куги на востоке Сиднея (Австралия) появились загадочные черные шарики. Очевидцы сообщали, что их было много и визуально они были похожи на смолу. Позже такие же шары были замечены на близлежащих пляжах Бонди, Бронте, Тамарама и Марубра, что побудило местные власти немедленно закрыть территорию и провести очистку, пишет Science Alert.

Изначально местные власти опасались, что это могут быть токсичные "смоляные шарики", предварительные исследования, проведенные Советом Рэндвика, даже подтвердили, что загадочные структуры состоят из нефти и мусора. Но, реальность оказалась еще хуже: австралийские ученые провели дополнительные исследования и раскрыли шокирующее и отвратительное происхождение структур.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда из Университета Нового Южного Уэльса в сотрудничестве с центром Марка Уэйнрайта и подразделением экологической судебной экспертизы федерального Департамента по изменению климата, окружающей среде, энергетике и водным ресурсам (DCCEEW) провели более глубокий анализ. Первоначальные тесты были основаны на результатах метода, известного как твердотельная ядерно-магнитная резонансная спектроскопия, и показали, что материал напоминает неочищенное масло. Однако дальнейшие тесты раскрыли другой, более отвратительный состав.

Анализ вовлеченных элементов показал, что масса в основном состояла из углерода. В то же время радиоуглеродное датирование показало, что лишь около 30% углерода имело ископаемое происхождение — то есть, ископаемое топливо вовсе не было основным компонентом.

Поперечное сечение одного из мячей, показывающее его песчаное покрытие и поверхность, некоторые волокна и сердцевину Фото: Jake Ireland

Ученые также выявили значительные уровни кальция и гораздо меньшее количество различных металлов. Спектроскопические тесты показали сигнатуры в черных шариках, соответствующие жирам, маслам и жирным молекулам — они, как правило, встречаются в мыльной пене, кулинарном масле и пищевых источниках, что указывает на человеческие отходы.

Далее ученые попытались выяснить, сможет ли вещество раствориться в органических растворителях: увы, растворилось лишь около трети или половины массы. Команда использовала масс-спектрометрию и смогла лучше рассмотреть растворенную часть: результаты указывали на молекулы, обнаруженные в топливе транспортного класса, а также органические молекулы, такие как жирные кислоты и глицериды.

Ученым также удалось обнаружить в массе "вечные химикаты" (ПФАС), стероидные соединения, антигипертензивные препараты, пестициды и ветеринарные препараты. Весь этот состав согласуется с загрязнением от сточных вод и промышленных стоков.

Кроме того, в составе были обнаружены следы человеческих фекалий, в том числе побочный продукт холестерина и остатки рекреационных наркотиков, включая тетрагидроканнабинол — это соответствует бытовым отходам.

Раздавленная внутренняя часть одного мяча, готовая к испытаниям Фото: Jon Beves

Увы, анализ части массы, которую не удалось растворить, оказался более сложным. Ученые использовали такие методы, как:

твердотельный ядерный магнитный резонанс;

называемый инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье.

Результаты указывали на наличие жиров, но не были окончательными. Исследователи отмечают, что состав загадочных шариков соответствовал "жирбегу": застывшей массе жиров, масел и жирных молекул, которые могут накапливаться в сточных водах. При этом наличие человеческих фекалий, лекарств и наркотиков позволяет предположить, что источниками загадочных шариков стали сточные воды или городские стоки.

Впрочем, ученые отмечают, что потребуются дополнительные тесты, чтобы расставить все точки над "і" и определить полный состав сфер.

Ранее Фокус писал о таинственном золотом шаре, найденном на дне океана: больше года ученые не могут понять, что это.