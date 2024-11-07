Огидний склад: вчені розгадали таємницю загадкових куль, що з'явилися на пляжі (фото)

Дослідники вивчили дивні грудки, викинуті на пляж, і змогли розсекретити їхній склад — походження сфер шокувало.

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16 жовтня з'явилися перші повідомлення про те, що на пляжі Куги на сході Сіднея (Австралія) з'явилися загадкові чорні кульки. Очевидці повідомляли, що їх було багато і візуально вони були схожі на смолу. Пізніше такі ж кулі були помічені на прилеглих пляжах Бонді, Бронте, Тамарама і Марубра, що спонукало місцеву владу негайно закрити територію і провести очищення, пише Science Alert.

Спочатку місцева влада побоювалася, що це можуть бути токсичні "смоляні кульки", попередні дослідження, проведені Радою Рендвіка, навіть підтвердили, що загадкові структури складаються з нафти й сміття. Але, реальність виявилася ще гіршою: австралійські вчені провели додаткові дослідження і розкрили приголомшливе й огидне походження структур.

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Команда з Університету Нового Південного Уельсу у співпраці з центром Марка Вейнрайта і підрозділом екологічної судової експертизи федерального Департаменту зі зміни клімату, довкілля, енергетики та водних ресурсів (DCCEEW) провели глибший аналіз. Початкові тести були засновані на результатах методу, відомого як твердотільна ядерно-магнітна резонансна спектроскопія, і показали, що матеріал нагадує неочищену олію. Однак подальші тести розкрили інший, більш огидний склад.

Аналіз залучених елементів показав, що маса в основному складалася з вуглецю. Водночас радіовуглецеве датування показало, що лише близько 30% вуглецю мало викопне походження — тобто, викопне паливо зовсім не було основним компонентом.

Поперечний переріз одного з м'ячів, що показує його піщане покриття і поверхню, деякі волокна і серцевину Фото: Jake Ireland

Вчені також виявили значні рівні кальцію і набагато меншу кількість різних металів. Спектроскопічні тести показали сигнатури в чорних кульках, які відповідають жирам, оліям і жирним молекулам — вони, як правило, трапляються в мильній піні, кулінарній олії та харчових джерелах, що вказує на людські відходи.

Далі вчені спробували з'ясувати, чи зможе речовина розчинитися в органічних розчинниках: на жаль, розчинилося лише близько третини або половини маси. Команда використала мас-спектрометрію і змогла краще роздивитися розчинену частину: результати вказували на молекули, виявлені в паливі транспортного класу, а також органічні молекули, такі як жирні кислоти та гліцериди.

Вченим також вдалося виявити в масі "вічні хімікати" (ПФАС), стероїдні сполуки, антигіпертензивні препарати, пестициди та ветеринарні препарати. Весь цей склад узгоджується із забрудненням від стічних вод і промислових стоків.

Крім того, у складі було виявлено сліди людських фекалій, зокрема побічний продукт холестерину і залишки рекреаційних наркотиків, включно з тетрагідроканабінолом, — це відповідає побутовим відходам.

Розчавлена внутрішня частина одного м'яча, готова до випробувань Фото: Jon Beves

На жаль, аналіз частини маси, яку не вдалося розчинити, виявився складнішим. Вчені використовували такі методи, як:

твердотільний ядерний магнітний резонанс;

званий інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур'є.

Результати вказували на наявність жирів, але не були остаточними. Дослідники зазначають, що склад загадкових кульок відповідав "жирбегу": застиглій масі жирів, олій і жирних молекул, які можуть накопичуватися в стічних водах. При цьому наявність людських фекалій, ліків і наркотиків дає змогу припустити, що джерелами загадкових кульок стали стічні води або міські стоки.

Утім, учені зазначають, що знадобляться додаткові тести, щоб розставити всі крапки над "і" і визначити повний склад сфер.

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