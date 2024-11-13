Загадкові білі плями масово виносить на берегову лінію: ніхто не знає, що це

Дослідники збирають зразки та досліджують їх, а місцевий уряд проводить власне розслідування, щоб розгадати таємницю.

Останніми місяцями на узбережжі Ньюфаундленда в Канаді помічені дивні білі плями. Берегова охорона обстежила територію і зазначає, що невідомі структури помітні протягом майже 50 кілометрів берегової лінії. Але, на жаль, вчені все ще не знають, що це, пише IFLScience.

Канадський уряд проводить власне розслідування, але поки що не готовий робити висновки. Водночас одна група вчених, яка досліджувала загадкові краплі, стверджує, що деякі з них містять суміш синтетичного каучуку та промислового клею.

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Відомо, що розслідуванням загадкових мас займається урядове агентство Environment and Climate Change Canada (ECCC). Перші повідомлення від місцевих жителів надійшли на початку вересня. За словами представника агентства Саманти Байярд, після повідомлень про появу загадкових крапель на місце події для збору було направлено команду дослідників.

Байярд також стверджує, що попередній аналіз засвідчив, що дивні краплі можуть мати рослинне походження, однак для впевненості потрібні додаткові тести. Повідомляється, що дослідники агентства провели кілька повітряних, підводних і ручних обстежень пляжів і берегової лінії в цьому районі. Вчені сподіваються визначити масштаби речовини, її походження та потенційне джерело.

За словами місцевого жителя Дейва Макгарта, він живе тут 67 років і за все своє життя не зустрічав нічого подібного. Чоловік також заявив, що на узбережжя прибула берегова охорона, яка повідомила, що дивні білі плями були помічені на 46 кілометрах берегової лінії.

Команда вчених з Меморіального університету проаналізувала зразки й дійшла власних висновків. За словами доктора Гіларі Корлетт, зразки були зібрані в затоці Пласентія і відправлені професору кафедри хімії, доктору Крісу Козаку.

За словами Козака, перше, що вони з командою зробили — доторкнулися і понюхали зразки. Вчені виявили, що загадкові краплі виразно гумові та трохи нагадують тісто. Команда припустила, що вони зроблені з еластомерного полімеру. При цьому запах матеріалу нагадує запах розчинника.

Далі вчені провели аналізи зразків, щоб дізнатися їхній хімічний склад. Результати вказували на те, що в зразках відсутній азот і сірка, що виключало поліуретан і матеріали природного походження. Інфрачервона спектроскопія спочатку показала, що їхні зразки крапель могли містити клейкий полівінілацетат (ПВА), а мас-спектрометричне тестування показало, що вони також можуть містити синтетичний каучук.

Козак зазначає, що аналіз дрібніших компонентів відповідає клею ПВА, а також синтетичному латексному каучуку. У результаті вчені дійшли висновку, що перед ними суміш синтетичного ізопрену і бутилкаучуку з ПВА.

Утім, учені визнають, що необхідно вивчити більше зразків, оскільки інші краплі, ймовірно, можуть мати інший склад. Водночас Міністерство довкілля Канади заявило, що не готове ділитися гіпотезами про склад і джерело загадкових крапель — вони озвучать свої висновки після завершення досліджень.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю загадкових куль, що з'явилися на пляжі.