Самый большой ледниковый период Земли: как далеко продвинулись ледяные щиты (фото)

Исследователи наконец-то поставили точку в спорах о том, как далеко продвинулись ледяные щиты, когда наша планета превратилась в "Землю-снежку".

Существование "Земли-снежки" во времена самого большого ледникового периода планеты теперь широко признано. Однако идея о том, что вся наша планета в какой-то момент была полностью покрыта льдом все еще кажется весьма необычной, а потому некоторые геологи все еще стремятся развеять любые сомнения, пишет IFLScience.

Теперь геологи подтвердили, что огромные ледники когда-то действительно покрывали всю Землю, достигая экватора. Но открытие того, что это также применимо к центру континентов, где условия были очень сухими, углубляет тайну того, где и как выживает жизнь.

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Исследователи узнали о подробностях ледниковых периодов Земли, обнаружив наследие ледников значительно дальше от полюсов и высоких гор, чем сегодня. Однако позже древние намеки на ледники также были обнаружены в еще более тропических ледниках — ученые были настроены весьма скептически. Казалось невероятным, что Земля когда-то в своей истории была столь холодной, что массивные ледяные пласты буквально достигали экватора. И все же, по мере обнаружения все большего количества намеков, родилась идея существования "Земли-снежки".

Отметим, что в какой-то момент истории человечества идея о существовании "Земле-снежке" казалась дикой. Но теперь ученые, похоже, смирились с тем, что в истории Земли было два, а возможно и больше, периода, когда она напоминала "снежный ком". Ученые полагают, что в эти периоды своей истории Земля была приблизительно на 60°C холоднее, чем сегодня, однако все еще остаются вопросы о том, как далеко на самом деле продвинулись ледники и были ли районе, не покрытые льдом.

Красная полоса породы на перевале Арапахо в Колорадо датируется временем, вдвое более древним, чем Скалистые горы, когда глобальные ледники вдавили железные вторжения в песчаник Фото: Christine S. Siddoway

Доказательства недавнего оледенения в Колорадо едва ли способны удивить ученых — сегодня регион находится почти на полпути между экватором и полюсами, а также поднят Скалистыми горами. Однако 661 миллион лет назад все было немного иначе: эта область была относительно плоской и располагалась на экваторе. Простыми словами, если в то время лед достиг этого региона, он фактически мог достигнуть куда угодно.

В новом исследовании под руководством доктора Лиама Кортни-Дэвиса из Университета Колорадо, они с командой подтвердили, что в период "Земли-снежки" лед действительно достигал экватора. Минеральные жилы, внедренные песчаники, являются верным признаком сочетания ледникового давления и геотермального нагрева.

Ученые отмечают, что подтверждение масштабов "Земли-снежки" требует правильного определения времени отложений. Если в месте были ледники, но временами, когда континентальный дрейф помещал его в другое место, это может быть не требуемым доказательством. В ходе исследования ученые использовали лазерную абляционную масс-спектрометрию для измерения тяжелых металлов в песчаниках Тава в Колорадо на участках к западу и югу от Денвера.

Датирование изотопами урана и свинца определило возраст пород и их инъекций как 696 и 663 миллиона лет. По словам доктора Кортни-Дэвиса, фактически исследование является первым физическим доказательством того, что во времена Земли-снежки лед действительно достигал сердца континента на экваторе.

Кусок темно-красной породы Тава образовался, когда древние ледниковые покровы вдавили осадок в земную кору в Колорадо, где произошли богатые железом вторжения Фото: Liam Courtney-Davies

Любопытно, что большая часть того, что нам сегодня известно об этом периоде Земли, получено из того, что некогда было окраинами континентов и близлежащих осадочных бассейнов, в том числе речь идет и о свидетельствах того, как таяние происходило по мере завершения событий.

Впрочем, все еще остается вопрос о том, замерзла ли наша планета полностью или все же оставила "небольшие убежища". Если Земля была полностью скована льдами, возникает следующий вопрос: почему жизни на планете не пришлось развиваться заново после того, как лед отступил.

Одно из объяснений может заключаться в том, что внутренняя часть континентов часто сухая, а во время ледниковых периодов она становится еще суше — в результате, несмотря на холод, они могли не замерзать. Однако найти места, которые были бы тропическими, располагались низко над уровнем моря и далеко от окраин континентов в соответствующее время, при этом их геология была бы открыта, оказалось непростой задачей. Регион Колорадо подходит для этого, а присутствие вулканической активности в Айдахо приблизительно в тот же период делает существование геотермальных мест правдоподобными.

Теперь ученые планируют сосредоточиться на том, чтобы объяснить, как жизни на планете удалось развиваться в этих невероятно сложных условиях.

Ранее Фокус писал о том, что найден период в истории Земли, который ранее упускали из виду.