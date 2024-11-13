Найбільший льодовиковий період Землі: як далеко просунулися крижані щити (фото)

Дослідники нарешті поставили крапку в суперечках про те, як далеко просунулися крижані щити, коли наша планета перетворилася на "Землю-сніжку".

Існування "Землі-сніжки" за часів найбільшого льодовикового періоду планети тепер широко визнано. Однак ідея про те, що вся наша планета в якийсь момент була повністю вкрита льодом, усе ще здається вельми незвичайною, а тому деякі геологи все ще прагнуть розвіяти будь-які сумніви, пише IFLScience.

Тепер геологи підтвердили, що величезні льодовики колись дійсно вкривали всю Землю, досягаючи екватора. Але відкриття того, що це також стосується центру континентів, де умови були дуже сухими, поглиблює таємницю того, де і як виживає життя.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники дізналися про подробиці льодовикових періодів Землі, виявивши спадщину льодовиків значно далі від полюсів і високих гір, ніж сьогодні. Однак пізніше стародавні натяки на льодовики також були виявлені в ще більш тропічних льодовиках — вчені були налаштовані вельми скептично. Здавалося неймовірним, що Земля колись у своїй історії була настільки холодною, що масивні крижані пласти буквально досягали екватора. І все ж, у міру виявлення все більшої кількості натяків, народилася ідея існування "Землі-сніжки".

Зазначимо, що в якийсь момент історії людства ідея про існування "Землі-сніжки" здавалася дикою. Але тепер учені, схоже, змирилися з тим, що в історії Землі було два, а можливо й більше, періоди, коли вона нагадувала "снігову кулю". Вчені вважають, що в ці періоди своєї історії Земля була приблизно на 60°C холоднішою, ніж сьогодні, проте все ще залишаються питання про те, як далеко насправді просунулися льодовики й чи були райони, не вкриті льодом.

Червона смуга породи на перевалі Арапахо в Колорадо датується часом, удвічі давнішим за Скелясті гори, коли глобальні льодовики втиснули залізні вторгнення в пісковик Фото: Christine S. Siddoway

Докази нещодавнього заледеніння в Колорадо навряд чи здатні здивувати вчених — сьогодні регіон розташований майже на півдорозі між екватором і полюсами, а також піднятий Скелястими горами. Однак 661 мільйон років тому все було трохи інакше: ця область була відносно плоскою і розташовувалася на екваторі. Простими словами, якщо в той час лід досяг цього регіону, він фактично міг досягти куди завгодно.

У новому дослідженні під керівництвом доктора Ліама Кортні-Девіса з Університету Колорадо, вони з командою підтвердили, що в період "Землі-сніжки" лід справді досягав екватора. Мінеральні жили, впроваджені пісковики, є вірною ознакою поєднання льодовикового тиску та геотермального нагріву.

Науковці зазначають, що підтвердження масштабів "Землі-сніжки" вимагає правильного визначення часу відкладень. Якщо в місці були льодовики, але часом, коли континентальний дрейф поміщав його в інше місце, це може бути не необхідним доказом. Під час дослідження вчені використовували лазерну абляційну мас-спектрометрію для вимірювання важких металів у пісковиках Тава в Колорадо на ділянках на захід і південь від Денвера.

Датування ізотопами урану та свинцю визначило вік порід та їхніх ін'єкцій як 696 та 663 мільйони років. За словами доктора Кортні-Девіса, фактично дослідження є першим фізичним доказом того, що за часів Землі-сніжки крига дійсно досягала серця континенту на екваторі.

Шматок темно-червоної породи Тава утворився, коли стародавні льодовикові покриви втиснули осад у земну кору в Колорадо, де відбулися багаті на залізо вторгнення Фото: Liam Courtney-Davies

Цікаво, що більша частина того, що нам сьогодні відомо про цей період Землі, отримана з того, що колись було околицями континентів і прилеглих осадових басейнів, зокрема йдеться і про свідчення того, як танення відбувалося в міру завершення подій.

Утім, усе ще залишається питання про те, чи замерзла наша планета повністю, чи все ж таки залишила "невеликі притулки". Якщо Земля була повністю скута льодами, виникає наступне запитання: чому життю на планеті не довелося розвиватися заново після того, як лід відступив.

Одне з пояснень може полягати в тому, що внутрішня частина континентів часто суха, а під час льодовикових періодів вона стає ще сухішою — унаслідок цього, попри холод, вони могли не замерзати. Однак знайти місця, які були б тропічними, розташовувалися низько над рівнем моря і далеко від околиць континентів у відповідний час, при цьому їхня геологія була б відкрита, виявилося непростим завданням. Регіон Колорадо підходить для цього, а присутність вулканічної активності в Айдахо приблизно в той самий період робить існування геотермальних місць правдоподібними.

Тепер учені планують зосередитися на тому, щоб пояснити, як життю на планеті вдалося розвиватися в цих неймовірно складних умовах.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено період в історії Землі, який раніше не брали до уваги.