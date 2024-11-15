Лед и пламя. Ученые засняли удивительные кадры того, как раскаленная лава сочится из снега (видео)

Некоторые предположили, что поразительные кадры были сделаны с помощью искусственного интеллекта, но ученые уверяют, все реально.

Поразительное видео было снято Йеруном Ван Ниувенхове во время извержения вулкана Сундхнукур в феврале 2024 года. Известно, что шквал вулканической активности был связан с более крупными извержениями вулкана в период с 2023 по 2024 год — подземные толчки были такой силы, что разрушили здания в рыбацком городке Гриндавик, пишет IFLScience.

Автор видео поделился кадрами в социальных сетях, где они сразу завирусились. Некоторые пользователи предположили, что на самом деле видео могло быть создано с помощью искусственного интеллекта, но ученые подтвердили, что видео реально.

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На кадрах, заснятых исследователем, видно встречу лавы и снега, когда расплавленная порода исландского вулкана ползет по заснеженной местности. И автор ролика утверждает, что кадры не были обработаны с помощью искусственного интеллекта, а также не были ускорены.

Одним из главных аргументов скептиков было то, что снег не производит никакого пара, когда вступает в контакт с раскаленной лавой. Чтобы пролить свет на эту загадку, автор видео обратился к исследователям за объяснением.

По словам ученых, отсутствие пара на самом деле может быть связано с эффектом Лейденфроста. Этот эффект впервые был описан в 18 веке, этот эффект объясняет, как жидкость, находясь рядом со значительно более горячим объектом, может создавать изолирующий слой пара, который не дает ей быстро закипать. Фактически это происходит вместо того, чтобы производить пар, образующий газ удерживает капли подвешенными над горячей поверхностью.

Кроме того, ученые считают, что частично эту загадку можно объяснить странными физическими свойствами лавы. По словам автора исследования Ван Ниувенхове, последние четыре года он документировал продолжающуюся серию извержений в Исландии и обнаружил, что большинство людей неправильно воспринимают, как должна "себя вести" лава.

Он также отметил, что люди удивляются тому, как выглядит лава, как она движется, как звучит и как взаимодействует с окружающей средой. В целом ученые согласны с тем, что лава — любопытное вещество, и на видео она выглядит весьма нереалистична.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали революционный метод предсказания извержения вулканов.