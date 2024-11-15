Лід і полум'я. Учені зняли дивовижні кадри того, як розпечена лава сочиться зі снігу (відео)

Дехто припустив, що дивовижні кадри були зроблені за допомогою штучного інтелекту, але науковці запевняють, все реально.

Навдивовижу цікаве відео було знято Єруном Ван Ніувенхове під час виверження вулкана Сундхнукур у лютому 2024 року. Відомо, що шквал вулканічної активності був пов'язаний з більшими виверженнями вулкана в період з 2023 по 2024 рік — підземні поштовхи були такої сили, що зруйнували будівлі в рибальському містечку Гриндавік, пише IFLScience.

Автор відео поділився кадрами в соціальних мережах, де вони одразу завірусилися. Деякі користувачі припустили, що насправді відео могло бути створене за допомогою штучного інтелекту, але вчені підтвердили, що відео реальне.

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На кадрах, знятих дослідником, видно зустріч лави та снігу, коли розплавлена порода ісландського вулкана повзе по засніженій місцевості. І автор ролика стверджує, що кадри не були оброблені за допомогою штучного інтелекту, а також не були прискорені.

Одним із головних аргументів скептиків було те, що сніг не продукує жодної пари, коли вступає в контакт із розпеченою лавою. Щоб пролити світло на цю загадку, автор відео звернувся до дослідників за поясненням.

За словами вчених, відсутність пари насправді може бути пов'язана з ефектом Лейденфроста. Цей ефект уперше був описаний у 18 столітті, цей ефект пояснює, як рідина, перебуваючи поруч зі значно гарячішим об'єктом, може створювати ізоляційний шар пари, який не дає їй швидко закипати. Фактично це відбувається замість того, щоб виробляти пару, газ, що утворює, утримує краплі підвішеними над гарячою поверхнею.

Крім того, вчені вважають, що частково цю загадку можна пояснити дивними фізичними властивостями лави. За словами автора дослідження Ван Ніувенхове, останні чотири роки він документував серію вивержень в Ісландії, що триває, і виявив, що більшість людей неправильно сприймають, як має "поводитися" лава.

Він також зазначив, що люди дивуються тому, який вигляд має лава, як вона рухається, як звучить і як взаємодіє з навколишнім середовищем. Загалом учені згодні з тим, що лава — цікава речовина, і на відео вона має вельми нереалістичний вигляд.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили революційний метод передбачення виверження вулканів.