Вода на Марсе существовала минимум 700 млн лет назад: доказательства все время таились в ящике

Метеорит, доказывающий существование воды на Красной планете сотни миллионов лет назад был найден в ящике в университете.

Метеорит Лафайет был обнаружен в ящике в Университете Пердью в 1931 году. Увы, ученые до сих пор не знают, как именно он туда попал, однако находка оказалась знаковой. Новый анализ породы выявил доказательства наличия жидкой воды на Марсе 742 миллиона лет назад, пишет Live Science.

Известно, что метеорит представляет собой стекловидный кусок космической породы длиной всего около 5 сантиметров. Он был обнаружен в ящике почти 100 лет назад, но никто не может сказать откуда он взялся и кто первым обнаружил его. Лишь в 1980-х годах ученые обнаружили, что газы, заключенные внутри таинственной породе соответствуют атмосфере Марса, измеренной спускаемыми аппаратами NASA Viking.

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Более ранние исследования также показали, что минералы метеорита взаимодействовали с жидкой водой во время своего формирования. Однако ученые не знали, когда именно образовались эти минералы. Новое исследование ученых пролило свет на эту загадку.

По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Мариссы Тремблей, результаты их анализа указывают на то, что минералам метеорита менее миллиарда лет. Ученые отмечают, что не считают, что в то время на поверхности Красной планеты было много жидкой воды, однако они полагают, что вода появилась в результате таяния близлежащего подповерхностного льда, известного как вечная мерзлота. В то же время таяние вечной мерзлоты, вероятно, было вызвано магматической активностью, которая периодически происходит на Марсе и по сей день.

В ходе исследования ученые использовали изменения в молекулах аргона в минералах, чтобы определить наиболее точный на данный момент возраст образования минералов. Команда также рассмотрела нагревание, которое мог бы испытать метеорит, вылетевший с Марса после удара 11 миллионов лет назад. Также были изучены последствия его возможного транзита через космос и последующего путешествия через атмосферу Земли.

Исследователи отмечают, что точное время прибытия метеорита на Землю неизвестно, однако ученые изучили следовые количества грибка на поверхности космического камня. В сочетании с неподтвержденными сообщениями о том, что студент стал свидетелем приземления камня во время рыбалки, ученые полагают, что метеорит мог приземлиться на Землю приблизительно в 1919 году.

Ученые отмечают, что на возраст могло повлиять сразу несколько факторов:

столкновение, когда Лафайет был выброшен с Марса;

нагревание в течение 11 миллионов лет пока он дрейфовал в космосе;

нагревание во время падения на Землю;

прохождение атмосферы Земли.

В то же время ученые доказали, что ни один из этих факторов на самом деле не повлиял на возраст изменения водной среды в Лафайете. Подтверждение даты взаимодействия метеорита с жидкой водой не просто проливает свет на историю Марса. Те же методы могут работать и с другими метеоритами, найденными на Земле, или с образцами, привезенными из миссий на другие планеты, луны и астероиды. Простыми словами, ученые обнаружили эффективный способ датирования минералов изменений в метеоритах, который можно применять к другим метеоритам и планетарным телам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, откуда на самом деле на Землю прилетели 90% метеоритов.