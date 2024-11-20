В Верхнем Египте нашли изображение неизвестного знака зодиака: ему 2200 лет (фото)

Археологи обнаружили необычные наскальные рисунки, которые изображают козла-рыбу и хамелеона.

До недавнего времени археологи ни разу не находили знаки зодиака, изображенные в египетском наскальном искусстве. Но недавно ученые из Университета Маккуори в Австралии нашли в поселении Эль-Хош древнеегипетский петроглиф, изображающий Козерога, пишет Ancient Origins.

Открытие сделали доктор Линда Эванс и доктор Фредерик Хардтке во время полевых работ в Верхнем Египте.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Изображение козла-рыбы находится в местности Эль-Хош среди большого количества других петроглифов и древних текстов. Рисунок козла-рыбы или же козерога нашли рядом с другим необычным изображением, которое похоже на хамелеона. Эти два рисунка находятся вместе на панели и делают ее достаточно загадочной", — говорят археологи.

Сперва ученые подумали, что это изображение какого-то мифического животного, но дальнейший анализ показал, что оно имеет отношение к астрологическим знакам.

Изображение Козерога в египетском наскальном искусстве Фото: Linda Evans, Fred Hardtke, Wouter Claes/Journal of Egyptian Archaeology

Отмечается, что первые изображения Козерога были найдены в древней Месопотамии. Этот знак зодиака был найден на цилиндрических печатях, датируемых 2112–2004 годами до н.э. Знак был связан с шумерским богом Энки и связывали с конкретным созвездием, которое сейчас известно как Козерог.

Древние месопотамцы считали, что звезды и планеты оказывают влияние на события на Земле, а также на жизнь людей в целом. Именно из этой идеи родилась концепция зодиака, которая лежит в основе астрологии.

Самые ранние гороскопы, которые составлялись на основе зодиакального созвездия, наиболее заметного во время рождения месопотамцев, появились около 420 года до н.э. Из Месопотамии интерес к гороскопам постепенно распространился по всему древнему миру, достигнув Египта в 300 году до н.э.

В Египте в греческий период Птолемеев знаки зодиака начали рисовать на потолках храмов. Такие же изображения создавались и в римскую эпоху, когда знаки зодиака начали появляться на гробницах и даже монетах.

Ученые считают, что найденный ими петроглиф Козерога был создан в греко-римский период. Интересно, что у Козерога на изображении был прямой хвост, а это указывает на греческое влияние. Римская версия символа включала петлеобразный хвост, который начал появляться на рисунках Козерога в начале того столетия.

Рисунок хамелеона, который соседствует с астрологическим знаком Козерога Фото: Linda Evans, Fred Hardtke, Wouter Claes/Journal of Egyptian Archaeology

Мотивы такого наскального искусства остаются неизвестными. Их автор мог родиться под знаком Козерога, или же ему просто нравился внешний вид мифического животного. Петроглиф хамелеона расположен совсем рядом с Козерогом, и ученые полагают, что он также может быть связан со знаками зодиака.

Напомним, ученые нашли изображение знаков зодиака в храме Хнума. Храм Эсна, также известный как храм Хнума, посвящен египетскому богу плодородия и творцу мира и всем существам. Древние люди верили, что он слепил все на своем гончарном круге, используя глину.