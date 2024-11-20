В Верхнем Египте нашли изображение неизвестного знака зодиака: ему 2200 лет (фото)
Археологи обнаружили необычные наскальные рисунки, которые изображают козла-рыбу и хамелеона.
До недавнего времени археологи ни разу не находили знаки зодиака, изображенные в египетском наскальном искусстве. Но недавно ученые из Университета Маккуори в Австралии нашли в поселении Эль-Хош древнеегипетский петроглиф, изображающий Козерога, пишет Ancient Origins.
Открытие сделали доктор Линда Эванс и доктор Фредерик Хардтке во время полевых работ в Верхнем Египте.
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"Изображение козла-рыбы находится в местности Эль-Хош среди большого количества других петроглифов и древних текстов. Рисунок козла-рыбы или же козерога нашли рядом с другим необычным изображением, которое похоже на хамелеона. Эти два рисунка находятся вместе на панели и делают ее достаточно загадочной", — говорят археологи.
Сперва ученые подумали, что это изображение какого-то мифического животного, но дальнейший анализ показал, что оно имеет отношение к астрологическим знакам.
Отмечается, что первые изображения Козерога были найдены в древней Месопотамии. Этот знак зодиака был найден на цилиндрических печатях, датируемых 2112–2004 годами до н.э. Знак был связан с шумерским богом Энки и связывали с конкретным созвездием, которое сейчас известно как Козерог.
Древние месопотамцы считали, что звезды и планеты оказывают влияние на события на Земле, а также на жизнь людей в целом. Именно из этой идеи родилась концепция зодиака, которая лежит в основе астрологии.
Самые ранние гороскопы, которые составлялись на основе зодиакального созвездия, наиболее заметного во время рождения месопотамцев, появились около 420 года до н.э. Из Месопотамии интерес к гороскопам постепенно распространился по всему древнему миру, достигнув Египта в 300 году до н.э.
В Египте в греческий период Птолемеев знаки зодиака начали рисовать на потолках храмов. Такие же изображения создавались и в римскую эпоху, когда знаки зодиака начали появляться на гробницах и даже монетах.
Ученые считают, что найденный ими петроглиф Козерога был создан в греко-римский период. Интересно, что у Козерога на изображении был прямой хвост, а это указывает на греческое влияние. Римская версия символа включала петлеобразный хвост, который начал появляться на рисунках Козерога в начале того столетия.
Мотивы такого наскального искусства остаются неизвестными. Их автор мог родиться под знаком Козерога, или же ему просто нравился внешний вид мифического животного. Петроглиф хамелеона расположен совсем рядом с Козерогом, и ученые полагают, что он также может быть связан со знаками зодиака.
Напомним, ученые нашли изображение знаков зодиака в храме Хнума. Храм Эсна, также известный как храм Хнума, посвящен египетскому богу плодородия и творцу мира и всем существам. Древние люди верили, что он слепил все на своем гончарном круге, используя глину.