У Верхньому Єгипті знайшли зображення невідомого знака зодіаку: йому 2200 років (фото)
Археологи виявили незвичайні наскельні малюнки, які зображують цапа-рибу і хамелеона.
Донедавна археологи жодного разу не знаходили знаки зодіаку, зображені в єгипетському наскельному мистецтві. Але нещодавно вчені з Університету Маккуорі в Австралії знайшли в поселенні Ель-Хош давньоєгипетський петрогліф, що зображує Козерога, пише Ancient Origins.
Відкриття зробили доктор Лінда Еванс і доктор Фредерік Хардтке під час польових робіт у Верхньому Єгипті.
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"Зображення козла-риби знаходиться в місцевості Ель-Хош серед великої кількості інших петрогліфів і стародавніх текстів. Малюнок козла-риби або ж козерога знайшли поруч з іншим незвичайним зображенням, яке схоже на хамелеона. Ці два малюнки знаходяться разом на панелі і роблять її досить загадковою", — кажуть археологи.
Спершу вчені подумали, що це зображення якоїсь міфічної тварини, але подальший аналіз показав, що воно має стосунок до астрологічних знаків.
Зазначається, що перші зображення Козерога були знайдені в стародавній Месопотамії. Цей знак зодіаку був знайдений на циліндричних печатках, датованих 2112-2004 роками до н.е. Знак був пов'язаний із шумерським богом Енкі й пов'язували з конкретним сузір'ям, яке зараз відоме як Козеріг.
Стародавні месопотамці вважали, що зірки та планети впливають на події на Землі, а також на життя людей загалом. Саме з цієї ідеї народилася концепція зодіаку, яка лежить в основі астрології.
Найбільш ранні гороскопи, які складали на основі зодіакального сузір'я, найпомітнішого під час народження месопотамців, з'явилися близько 420 року до н.е. З Месопотамії інтерес до гороскопів поступово поширився всім стародавнім світом, досягнувши Єгипту в 300 році до н.е.
У Єгипті в грецький період Птолемеїв знаки зодіаку почали малювати на стелях храмів. Такі ж зображення створювали і в римську епоху, коли знаки зодіаку почали з'являтися на гробницях і навіть монетах.
Учені вважають, що знайдений ними петрогліф Козерога був створений у греко-римський період. Цікаво, що у Козерога на зображенні був прямий хвіст, а це вказує на грецький вплив. Римська версія символу включала петлеподібний хвіст, який почав з'являтися на малюнках Козерога на початку того століття.
Мотиви такого наскельного мистецтва залишаються невідомими. Їхній автор міг народитися під знаком Козерога, або ж йому просто подобався зовнішній вигляд міфічної тварини. Петрогліф хамелеона розташований зовсім поруч із Козерогом, і вчені вважають, що він також може бути пов'язаний зі знаками зодіаку.
Нагадаємо, вчені знайшли зображення знаків зодіаку в храмі Хнума. Храм Есна, також відомий як храм Хнума, присвячений єгипетському богу родючості та творцю світу і всіх істот. Стародавні люди вірили, що він зліпив усе на своєму гончарному крузі, використовуючи глину.