У Верхньому Єгипті знайшли зображення невідомого знака зодіаку: йому 2200 років (фото)

Археологи виявили незвичайні наскельні малюнки, які зображують цапа-рибу і хамелеона.

Донедавна археологи жодного разу не знаходили знаки зодіаку, зображені в єгипетському наскельному мистецтві. Але нещодавно вчені з Університету Маккуорі в Австралії знайшли в поселенні Ель-Хош давньоєгипетський петрогліф, що зображує Козерога, пише Ancient Origins.

Відкриття зробили доктор Лінда Еванс і доктор Фредерік Хардтке під час польових робіт у Верхньому Єгипті.

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"Зображення козла-риби знаходиться в місцевості Ель-Хош серед великої кількості інших петрогліфів і стародавніх текстів. Малюнок козла-риби або ж козерога знайшли поруч з іншим незвичайним зображенням, яке схоже на хамелеона. Ці два малюнки знаходяться разом на панелі і роблять її досить загадковою", — кажуть археологи.

Спершу вчені подумали, що це зображення якоїсь міфічної тварини, але подальший аналіз показав, що воно має стосунок до астрологічних знаків.

Зображення Козерога в єгипетському наскельному мистецтві Фото: Linda Evans, Fred Hardtke, Wouter Claes/Journal of Egyptian Archaeology

Зазначається, що перші зображення Козерога були знайдені в стародавній Месопотамії. Цей знак зодіаку був знайдений на циліндричних печатках, датованих 2112-2004 роками до н.е. Знак був пов'язаний із шумерським богом Енкі й пов'язували з конкретним сузір'ям, яке зараз відоме як Козеріг.

Стародавні месопотамці вважали, що зірки та планети впливають на події на Землі, а також на життя людей загалом. Саме з цієї ідеї народилася концепція зодіаку, яка лежить в основі астрології.

Найбільш ранні гороскопи, які складали на основі зодіакального сузір'я, найпомітнішого під час народження месопотамців, з'явилися близько 420 року до н.е. З Месопотамії інтерес до гороскопів поступово поширився всім стародавнім світом, досягнувши Єгипту в 300 році до н.е.

У Єгипті в грецький період Птолемеїв знаки зодіаку почали малювати на стелях храмів. Такі ж зображення створювали і в римську епоху, коли знаки зодіаку почали з'являтися на гробницях і навіть монетах.

Учені вважають, що знайдений ними петрогліф Козерога був створений у греко-римський період. Цікаво, що у Козерога на зображенні був прямий хвіст, а це вказує на грецький вплив. Римська версія символу включала петлеподібний хвіст, який почав з'являтися на малюнках Козерога на початку того століття.

Малюнок хамелеона, який сусідить з астрологічним знаком Козерога Фото: Linda Evans, Fred Hardtke, Wouter Claes/Journal of Egyptian Archaeology

Мотиви такого наскельного мистецтва залишаються невідомими. Їхній автор міг народитися під знаком Козерога, або ж йому просто подобався зовнішній вигляд міфічної тварини. Петрогліф хамелеона розташований зовсім поруч із Козерогом, і вчені вважають, що він також може бути пов'язаний зі знаками зодіаку.

Нагадаємо, вчені знайшли зображення знаків зодіаку в храмі Хнума. Храм Есна, також відомий як храм Хнума, присвячений єгипетському богу родючості та творцю світу і всіх істот. Стародавні люди вірили, що він зліпив усе на своєму гончарному крузі, використовуючи глину.