По Земле все еще бродит существо, жившее 416 млн лет назад: без хвоста и движется боком (фото)

Удивительный вид называют скорпионами-кнутами, но на самом деле они не являются ни скорпионами, ни пауками.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и является домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, а другие процветают до сих пор. Одним из последних является бесхвостый скорпион-кнут — в общей сложности известно о более чем 200 видах этих животных, но лишь некоторым из них удалось дожить до сих пор, пишет IFLScience.

Бесхвостые скорпионы-кнуты, также известные как пауки-кнуты, принадлежат к отряду Amblypygi и в действительности не являются ни пауками, ни скорпионами — они считаются паукообразными в классе Arachnida. Представители этого класса являются древним отрядом и, как полагают ученые, бродят по Земле с Девонского периода, то есть примерно 416 миллионов лет. Впрочем, исследователи признают, что из более чем 200 видов до наших дней дожили далеко не все.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Представителей этого вида часто путают с уксусными скорпионами и скорпионами-кнутами, принадлежащими к отряду Uropygi. В отличие от других паукообразных, бесхвостые скорпионы-кнуты обладают только шестью ногами для ходьбы и могут двигаться боком как краб.

Другие две передние ноги удлинены и в конечном итоге стали похожими на антенны, представляющие собой сложные сенсорные структуры. Наблюдения показывают, что эта пара ног моет быть в два с половиной раза длиннее других ног, а потому их порой называют "кнутами". Ученые обнаружили, что паукообразные используют их, чтобы узнавать об окружающей среде и улавливать вибрации добычи — это особенно важно, так как большинство видов бесхвостых скорпионов-кнутов имеют плохое зрение или очень слепы. Бесхвостые скорпионы-кнуты также имеют колючие педипальпы, которые они используют для захвата пищи.

Модифицированные передние ноги помогают животному получать информацию об окружающей среде Фото: Shutterstock

Где живут бесхвостые скорпионы-кнуты

Исследования показывают, что представители этого вида широко распространены в Северной и Южной Америке, Африке и Азии. Их плоские тела позволяют им заползать в расщелины и под валуны в течение дня, а затем вылезать ночью, чтобы охотиться.

Чем питаются бесхвостые скорпионы-кнуты

Ученые обнаружили, что челюсти этих паукообразных весьма сильные, однако они не вырабатывают яд, а потому не опасны для человека — из-за этого их часто содержат в качестве домашних животных. Бесхвостые скорпионы-кнуты, как правило, питаются крупными насекомыми, червями, ракообразными, а порой и мелкими позвоночными. Они также могут вступать в ожесточенные драки за территорию, в которых победитель может съесть проигравшего.

Как размножаются бесхвостые скорпионы-кнуты

Ухаживание между самцом и самкой начинается с медленного танца, который может длиться несколько часов. Далее самцы кладут на землю капсулу, полную спермы, а самки могут откладывать до 60 яиц и даже вынашивать свое потомство в течение нескольких дней после вылупления.

Исследователи также считают, что в дикой природе продолжительность жизни этих животных составляет от 5 до 10 лет, впрочем, известны случаи, когда в неволе паукообразные жили значительно дольше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли древнего морского скорпиона, жившего 435 млн лет назад.