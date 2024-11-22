Землею все ще блукає істота, що жила 416 млн років тому: без хвоста і рухається боком (фото)

Дивовижний вид називають скорпіонами-батогами, але насправді вони не є ні скорпіонами, ні павуками.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, а інші процвітають досі. Одним з останніх є безхвостий скорпіон-батіг — загалом відомо про понад 200 видів цих тварин, але лише деяким із них вдалося дожити до сьогоднішнього дня, пише IFLScience.

Безхвості скорпіони-батоги, також відомі як павуки-батоги, належать до загону Amblypygi, та насправді не є ані павуками, ані скорпіонами — вони вважаються павукоподібними в класі Arachnida. Представники цього класу є найдавнішим загоном і, як вважають учені, бродять по Землі з Девонського періоду, тобто вже близько 416 мільйонів років. Утім, дослідники визнають, що з понад 200 видів до наших днів дожили далеко не всі.

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Представників цього виду часто плутають з оцтовими скорпіонами та скорпіонами-батогами, що належать до загону Uropygi. На відміну від інших павукоподібних, безхвості скорпіони-батоги володіють тільки шістьма ногами для ходьби і можуть рухатися боком, як краби.

Інші дві передні ноги подовжені та врешті-решт стали схожими на антени, що являють собою складні сенсорні структури. Спостереження показують, що ця пара ніг може бути у два з половиною рази довшою за інші ноги, а тому їх часом називають "батогами". Вчені виявили, що павукоподібні використовують їх, щоб дізнаватися про навколишнє середовище і вловлювати вібрації здобичі — це особливо важливо, оскільки більшість видів безхвостих скорпіонів-батогів мають поганий зір або дуже сліпі. Безхвості скорпіони-батоги також мають колючі педипальпи, які вони використовують для захоплення їжі.

Модифіковані передні ноги допомагають тварині отримувати інформацію про навколишнє середовище Фото: Shutterstock

Де живуть безхвості скорпіони-батоги

Дослідження показують, що представники цього виду широко поширені в Північній і Південній Америці, Африці та Азії. Їхні плоскі тіла дають їм змогу заповзати в ущелини та під валуни протягом дня, а потім вилазити вночі, щоб полювати.

Чим харчуються безхвості скорпіони-батоги

Вчені виявили, що щелепи цих павукоподібних вельми сильні, проте вони не виробляють отруту, тож не є небезпечними для людини — через це їх часто утримують як домашніх тварин. Безхвості скорпіони-батоги, як правило, харчуються великими комахами, черв'яками, ракоподібними, а часом і дрібними хребетними. Вони також можуть вступати в запеклі бійки за територію, в яких переможець може з'їсти того, хто програв.

Як розмножуються безхвості скорпіони-батоги

Залицяння між самцем і самкою починається з повільного танцю, який може тривати кілька годин. Далі самці кладуть на землю капсулу, повну сперми, а самки можуть відкладати до 60 яєць і навіть виношувати своє потомство протягом кількох днів після вилуплення.

Дослідники також вважають, що в дикій природі тривалість життя цих тварин становить від 5 до 10 років, проте відомі випадки, коли в неволі павукоподібні жили значно довше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли стародавнього морського скорпіона, який жив 435 млн років тому.