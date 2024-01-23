Галопом по Європі. Крихітні "скорпіони" використовують "таксі", щоб подорожувати (фото)

Дослідники виявили, що несправжні скорпіони використовують справжніх для пошуку нового середовища проживання і переїзду в нього.

Related video

Псевдоскорпіони, також відомі як "помилкові" скорпіони (Nannowithius wahrmani), являють собою крихітних павукоподібних, які трохи нагадують справжніх. Представники цього виду мають клешнеподібні пазурі (підипальпи), що робить їх схожими на скорпіонів, однак у них відсутній головний атрибут скорпіона — жалючий хвіст, пише New Atlas.

Ці крихітні істоти досягають завдовжки всього від 2 до міліметрів, проте розробили деякі винахідливі стратегії пересування, щоб вижити. Вчені виявили, що вони використовують як "таксі" інші види.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження вчених тривало 7 років, протягом яких вчені спостерігали за хибними скорпіонами, проте помітили дещо цікаве. Команда спостерігала за тим, як крихітні істоти використовують інші види як транспорт для пересування. Понад два десятки видів цих крихітних істот воліють пересуватися на спинах мух, птахів і кажанів. Зазначимо, що цей спосіб пересування також відомий як форезія і дуже схожий на те, як пересуваються кліщі або навіть люди верхи на конях.

Протягом семи років учені провели понад 1000 спостережень і виявили, що "помилкові" скорпіони також використовують як таксі й справжніх скорпіонів. Вчені спостерігали "скорпіонове таксі" двічі приблизно в одну й ту саму пору року.

Команда з університету в Єрусалимі помітила, що крихітні істоти подорожують верхи на B. Israelensis пізньої зими, коли скорпіони мандрують мурашиними стежками зі свого звичного середовища існування, яке вони ділять із мурахами Мессор. Передбачається, що таким чином "помилкові" скорпіони уникають зустрічі з хижими мурахами.

Можливо, це не розкішна подорож, але вона супроводжується прекрасними краєвидами Фото: Hebrew University of Jerusalem

Загалом подорож на такому "таксі" може тривати понад три тижні. Причому вчені також виявили, якщо скорпіон-таксі гине, "несправжні" скорпіони не поспішають залишати його спину — автори дослідження вважають, вони займають позицію очікування і чекають, поки повз них пройде щось, що допоможе їм дістатися до відповідного середовища проживання.

Дослідники вважають, що активність поїздок на скорпіонах навесні, ймовірно, пов'язана зі збільшеною активністю мурах у пошуках їжі. У результаті "складним" скорпіонам довелося звернутися по допомогу до своїх більших і небезпечніших родичів.

Команда також зазначає, досі невідомо, коли форезія стала основною стратегією псевдоскорпіонів, але вони, схоже, абсолютно не хочуть пересуватися самостійно. Учені виявили, що форезія розвинулася щонайменше у 5 різних видів. Утім, відомо, що подібні пасажири не чинять негативного впливу на своє "таксі", а тому, ймовірно, це влаштовує обидві сторони.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли стародавнього морського скорпіона, який жив 435 млн років тому.