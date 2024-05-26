Несподівано: виявлено найдавнішого предка павуків, який жив майже 500 млн років тому (фото)

Маленька тварина мешкала в стародавньому океані, але виявили її скам'янілість на суші.

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Маленьку стародавню тварину, яка плавала в океанах Землі 478 млн років тому, тепер ідентифікували як найдавнішого предка павуків, скорпіонів і мечохвостів. Тварина завдовжки всього 5 мм отримала назву Setapedites abundantis. Її скам'янілі рештки було виявлено в Марокко на півночі Африки. Аналізуючи скам'янілості через більш ніж 20 років після їх першого виявлення, палеонтологи дійшли висновку, що ця істота належить до класу членистоногих Euchelicerata. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

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Setapedites abundantis був вперше виявлений на початку 2000-х років у формації Фезуата в Марокко. Фактично, це був найпоширеніший тип скам'янілостей, але їхнє вивчення та характеристика є важкою роботою, і вченим знадобився час, щоб ретельно їх дослідити.

Науковці вивчили кілька скам'янілостей цієї морської істоти, яка чудово збереглася в сланцевих породах, що колись були мулом на морському дні. Вони виявили на спині тварини анатомічні особливості, звані двогіллястими придатками.

Маленьку тварину, яка плавала в океанах Землі 478 млн років тому, тепер ідентифікували як найдавнішого предка павуків, скорпіонів і мечохвостів. Тварина завдовжки всього 5 мм отримала назву Setapedites richis. Її скам'янілі останки було виявлено в Марокко на півночі Африки Фото: ScienceAlert

Ці придатки та їхнє положення дали змогу вченим з упевненістю віднести цей вид до Offacolidae — роду, до якого належить тільки ще один вид, Offacolus kingi, що жив у силурійському періоді, між 444 і 420 млн років тому.

Offacolidae є еухеліцератами, а це означає, що Setapedites abundantis тепер є найдавнішим відомим членом цієї гілки генеалогічного древа членистоногих, заповнюючи прогалину між ранніми членистоногими та Euchelicerata.

Тепер учені продовжать вивчення скам'янілостей, щоб краще зрозуміти виникнення та еволюцію унікальних характеристик Setapedites abundantis, що дасть змогу з'ясувати, як саме з'явилися сучасні павуки та скорпіони.

Реконструкція зовнішнього вигляду Setapedites abundantis Фото: ScienceAlert

За словами вчених, вони спочатку планували тільки описати і дати назву стародавній істоті. Але виявилося, що вона зберігає в собі стільки таємниць. Тому для вчених було несподіванкою дізнатися, що після проведення ретельного аналізу виявлена істота також заповнює важливу прогалину в еволюційному дереві життя.

Членистоногі являють собою дуже різноманітну і численну групу безхребетних, до якої входять комахи, багатоніжки, ракоподібні та павукоподібні. Усі разом ці істоти становлять приблизно 75% тваринного світу на Землі. Серед членистоногих виділяються хеліцерові — тобто істоти, у яких є хеліцери. Це ротовий апарат у формі іклів або клешень, що використовується для захоплення й отруєння здобичі.

До цієї групи входять павуки, скорпіони, мечохвости, кліщі, а також кілька вимерлих груп, наприклад, морські скорпіони. Але досі вчені достеменно не знають, коли і як ці різні тварини розділилися і почали свій особливий еволюційний шлях далеко від решти членистоногих.

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