Початок історії людства: чому Homo sapiens з'явилися саме в Африці

Предки сучасної людини з'явилися на спекотному континенті завдяки багатьом чинникам, зокрема й клімату.

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У кожної сучасної людини на Землі родовід почався в Африці, де представники виду Homo sapiens (а ми є саме цим видом) з'явилися приблизно 300 тисяч років тому. Але наші предки, представники виду Homo erectus, жили в Африці, Європі та Азії, як і ймовірні нащадки цього виду — Homo heidelbergensis. Останній вид дав початок щонайменше трьом гомінідам у різних місцях: неандертальцям у Євразії, денисівцям в Азії та сучасній людині в Африці. То чому ж Homo heidelbergensis дали початок Homo sapiens в Африці? Про це пише Live Science.

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За словами генетика Бренни Хенн з Каліфорнійського університету в Девісі, США, щоб спробувати відповісти на це питання, потрібно вивчити процес, за допомогою якого вперше з'явився вид Homo sapiens. Наприклад, ще 1987 року вчені припустили, що вся мітохондріальна ДНК сучасної людини походить від однієї популяції в Африці, яка жила між 200 000 і 150 000 років тому.

Родоначальники Homo sapiens

Але Хенн та інші вчені заперечують ідею про те, що тільки одна популяція дала початок сучасним людям. Коли почали з'являтися сучасні люди, наші предки були розсіяні по десятках популяцій по всій Африці. Це величезний континент із дуже різноманітним набором екосистем, тому цим популяціям довелося адаптуватися до умов певних територій.

За словами Хенн, вона та її колеги виявили минулого року, що цілком імовірно, що принаймні дві з цих популяцій були родоначальниками Homo sapiens. Вчені вважають, що незважаючи на те, що люди з цих популяцій жили окремо протягом тисяч років, у якийсь момент вони змішалися, створивши популяцію, яка в кінцевому підсумку стала нашим видом. Хенн припускає, що екологічне розмаїття Африки і подальше змішання безлічі популяцій могло бути тим, що дало змогу сучасній людині еволюціонувати.

За словами палеоантрополога Кертіса Мареана з Університету штату Арізона, США, науковці досі не дійшли єдиної думки стосовно того, чи дала життя сучасним людям одна популяція, чи кілька невеликих популяцій. Але ці дві схожі теорії більш прийнятні, ніж нова панафриканська гіпотеза, яка стверджує, що люди розвивалися одночасно по всій Африці.

Причина еволюції Homo sapiens

Мареана згоден з Хенн у тому, що величезні розміри Африки, ймовірно, створили генетичну різноманітність, що дала змогу еволюціонувати розвиненому пізнанню та соціальній співпраці сучасних людей. Науковець каже, що чим більше генетичних варіацій, тим вища вірогідність розвитку чогось цікавого і більш розвиненого.

Хоча Європа та Азія також мають величезні розміри, за словами вчених, тепліший клімат Африки міг дати Homo sapiens перевагу. Льодовикові періоди, які відбуваються кожні 100 000 років, оточили б євразійських гомінідів льодом, тоді як африканські Homo sapiens мало що втратили б протягом цих періодів, вважають науковці. Завдяки більш пов'язаному ареалу проживання Homo sapiens мали більше можливостей для диверсифікації та більшого доступу один до одного, що давало змогу збільшити потік генів.

Хоча вчені визнають, що все це лише теоретичні припущення і ще багато чого належить відкрити, наприклад, які популяції перетворилися на сучасних людей і чи зіграла мова свою роль у когнітивному розвитку сучасних людей.

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