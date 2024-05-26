Начало истории человечества: почему Homo sapiens появились именно в Африке

Предки современного человека появились на жарком континенте благодаря многим факторам, в том числе и климату.

Related video

У каждого современного человека на Земле родословная началась в Африке, где представители вида Homo sapiens (а мы являемся именно этим видом) появились примерно 300 тысяч лет назад. Но наши предки, представители вида Homo erectus жили в Африке, Европе и Азии, как и вероятные потомки этого вида — Homo heidelbergensis. Последний вид дал начало как минимум трем гоминидам в разных местах: неандертальцам в Евразии, денисовцам в Азии и современному человеку в Африке. Так почему же Homo heidelbergensis дали начало Homo sapiens в Африке? Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам генетика Бренны Хенн из Калифорнийского университета в Дэвисе, США, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, нужно изучить процесс, посредством которого впервые появился вид Homo sapiens. Например, еще в 1987 году ученые предположили, что вся митохондриальная ДНК современного человека восходит к одной популяции в Африке, которая жила между 200 000 и 150 000 лет назад.

Родоначальники Homo sapiens

Но Хенн и другие ученые оспаривают идею о том, что только одна популяция дала начало современным людям. Когда начали появляться современные люди, наши предки были рассеяны по десяткам популяций по всей Африке. Это огромный континент с очень разнообразным набором экосистем, поэтому этим популяциям пришлось адаптироваться к условиям определенных территорий.

По словам Хенн, она и ее коллеги обнаружили прошлом году, что вполне вероятно, что по крайней мере две из этих популяций были родоначальниками Homo sapiens. Ученые считают, что несмотря на то, что люди из этих популяций жили отдельно в течение тысяч лет, в какой-то момент они смешались, создав популяцию, которая в конечном итоге стала нашим видом. Хенн предполагает, что экологическое разнообразие Африки и последующее смешение множества популяций могло быть тем, что позволило современному человеку эволюционировать.

По словам палеоантрополога Кертиса Мареана из Университета штата Аризона, США, ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, дала ли жизнь современным людям одна популяция или несколько небольших популяций. Но эти две похожие теории более приемлемы, чем новая панафриканская гипотеза, которая утверждает, что люди развивались одновременно по всей Африке.

Причина эволюции Homo sapiens

Мареана согласен с Хенн в том, что огромные размеры Африки, вероятно, создали генетическое разнообразие, которое позволило эволюционировать развитому познанию и социальному сотрудничеству современных людей. Ученый говорит, что чем больше генетических вариаций, тем выше вероятность развития чего-то интересного и более развитого.

Хотя Европа и Азия также имеют огромные размеры, по словам ученых, более теплый климат Африки мог дать Homo sapiens преимущество. Ледниковые периоды, которые происходят каждые 100 000 лет, окружили бы евразийских гоминидов льдом, тогда как африканские Homo sapiens мало что потеряли бы в течение этих периодов, считают ученые. Благодаря более связанному ареалу проживания Homo sapiens имели больше возможностей для диверсификации и большего доступа друг к другу, что позволяло увеличить поток генов.

Хотя ученые признают, что все это лишь теоретические предположения и еще многое предстоит открыть, например, какие популяции превратились в современных людей и сыграла ли речь свою роль в когнитивном развитии современных людей.

Как уже писал Фокус, считалось, что каждый человек слышит голос в своей голове и ученые обнаружили нечто интересное. Исследователи выяснили, как жизнь без внутреннего голоса влияет на обработку речи в мозге.

Также Фокус писал о том, что гориллы и люди стали товарищами по несчастью, ведь их преследует враг, угрожающий обоим видам. Недавнее исследование выявило опасного общего врага, который ставит наше общее будущее под угрозу.