Неожиданно: обнаружен самый древний предок пауков, живший почти 500 млн лет назад (фото)

Маленькое животное обитало в древнем океане, но обнаружили его окаменелость на суше.

Related video

Маленькое древнее животное, которое плавало в океанах Земли 478 млн лет назад, теперь идентифицировали как самого древнего предка пауков, скорпионов и мечехвостов. Животное длиной всего 5 мм получило название Setapedites abundantis. Его окаменелые останки были обнаружены в Марокко на севере Африки. Анализируя окаменелости спустя более чем 20 лет после их первого обнаружения, палеонтологи пришли к выводу, что это существо принадлежит к кладе членистоногих Euchelicerata. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Setapedites abundantis был впервые обнаружен в начале 2000-х годов в формации Фезуата в Марокко. Фактически, это был самый распространенный тип окаменелостей, но их изучение и характеристика является трудной работой, и ученым потребовалось время, чтобы тщательно их исследовать.

Ученые изучили несколько окаменелостей этого морского существа, которое прекрасно сохранилось в сланцевых породах, которые когда-то были илом на морском дне. Они обнаружили на спине животного анатомические особенности, называемые двухветвистыми придатками.

Маленькое животное, которое плавало в океанах Земли 478 млн лет назад, теперь идентифицировали как самого древнего предка пауков, скорпионов и мечехвостов. Животное длиной всего 5 мм получило название Setapedites richis. Его окаменелые останки были обнаружены в Марокко на севере Африки Фото: ScienceAlert

Эти придатки и их положение позволили ученым с уверенностью отнести этот вид к Offacolidae — роду, включающему только еще один вид, Offacolus kingi, который жил в силурийском периоде, между 444 и 420 млн лет назад.

Offacolidae являются эухелицератами, а это значит, что Setapedites abundantis теперь представляет собой самого древнего известного члена этой ветви генеалогического древа членистоногих, заполняя пробел между ранними членистоногими и Euchelicerata.

Теперь ученые продолжат изучение окаменелостей, чтобы лучше понять возникновение и эволюцию уникальных характеристик Setapedites abundantis, что позволит выяснить, ка именно появились современные пауки и скорпионы.

Реконструкция внешнего вида Setapedites abundantis Фото: ScienceAlert

По словам ученых, они изначально планировали только описать и дать название древнему существу. Но оказалось, что оно хранит в себе столько тайн. Поэтому для ученых было неожиданностью узнать, что после проведения тщательного анализа, обнаруженное существо также заполняет важный пробел в эволюционном древе жизни.

Членистоногие представляют собой очень разнообразную и многочисленную группу беспозвоночных, в которую входят насекомые, многоножки, ракообразные и паукообразные. Все вместе эти существа составляют примерно 75% животного мира на Земле. Среди членистоногих выделяются хелицеровые – то есть существа, у которых есть хелицеры. Это ротовой аппарат в форме клыков или клешней, используемый для захвата и отравления добычи.

В эту группу входят пауки, скорпионы, мечехвосты, клещи, а также несколько вымерших групп, например, морские скорпионы. Но до сих пор ученые точно не знают, когда и как эти разные животные разделились и начали свой особый эволюционный путь вдали от остальных членистоногих.

Фокус уже писал о том, почему Homo sapiens появились именно в Африке. Предки современного человека появились на жарком континенте благодаря многим факторам, в том числе и климату.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили затонувшую почти 80 лет назад самую результативную подводную лодку США времен Второй мировой войны. Считается, что эта подводная лодка потопила больше всего японских военных кораблей в Тихом океане.