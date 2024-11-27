В шаге от безумия: как долго человек может обходиться без сна

Каким был последний зафиксированный рекорд в Книге рекордов Гиннеса.

В 1997 году Книга рекордов Гиннесса перестала регистрировать рекорды, связанные с отсутствием сна. Это было сделано из-за опасений, что люди в погоне за признанием могут серьезно пострадать, пишет IFLScience.

На момент прекращения опасной практики, рекорд принадлежал профессиональному каскадеру Роберту Макдональду, который в 1986 году не спал 18 дней, 21 час и 40 минут.

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"Несмотря на то, что мы уже давно не отслеживаем такого рода рекорды, мы можем сказать, что никто не превзошел Макдональда", — говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Также утверждается, что Макдональд к счастью, не получил долгосрочных последствий от своего бессонного марафона. И по словам экспертов, ему сильно повезло.

Согласно данным Johns Hopkins Medicine, сильное недосыпание может повысить вероятность развития колоректального рака, диабета и болезней сердца. Продолжительное бодрствование может вызвать старение мозга на 3-5 лет, что в свою очередь, связано с 33-процентным увеличением риска слабоумия.

Исследования на мышах подтвердили такие опасения, показав, что продолжительное отсутствие сна значительно истощает запасы защитного белка в мозге, который называется плейотрофин (PTN). Когда уровень этого белка падает, нейроны в гиппокампе начинают отмирать, что приводит к когнитивным нарушениям и болезни Альцгеймера.

По словам предыдущего рекордсмена Рэнди Гарднера, который не спал 11 дней в 1964 году, такой эксперимент повлиял на его кратковременную память. Спустя несколько дней эксперимента мужчина начал испытывать галлюцинации и дефицит рабочей памяти, которые прошли после того, как Гарднеру удалось поспать.

Ученые же полагают, что все бывшие рекордсмены испытали состояние, известное в медицине как "микросон", они засыпали на несколько секунд время от времени, не осознавая этого. Поэтому, фактически, никто из этих чемпионов не смог достичь рекордного времени без сна.

Напомним, впервые наука получила прямой ответ на вопрос о том, почему люди спят. Исследователи выяснили, зачем человеческому мозгу понадобился сон.