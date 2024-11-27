За крок до божевілля: як довго людина може обходитися без сну

Яким був останній зафіксований рекорд у Книзі рекордів Гіннеса.

У 1997 році Книга рекордів Гіннесса перестала реєструвати рекорди, пов'язані з відсутністю сну. Це було зроблено через побоювання, що люди в гонитві за визнанням можуть серйозно постраждати, пише IFLScience.

На момент припинення небезпечної практики, рекорд належав професійному каскадеру Роберту Макдональду, який 1986 року не спав 18 днів, 21 годину і 40 хвилин.

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"Попри те, що ми вже давно не відстежуємо такого роду рекорди, ми можемо сказати, що ніхто не перевершив Макдональда", — йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Також стверджується, що Макдональд на щастя, не отримав довгострокових наслідків від свого безсонного марафону. І за словами експертів, йому дуже пощастило.

Згідно з даними Johns Hopkins Medicine, сильне недосипання може підвищити ймовірність розвитку колоректального раку, діабету і хвороб серця. Тривале неспання може спричинити старіння мозку на 3-5 років, що, своєю чергою, пов'язано з 33-відсотковим збільшенням ризику недоумства.

Дослідження на мишах підтвердили такі побоювання, показавши, що тривала відсутність сну значно виснажує запаси захисного білка в мозку, який називається плейотрофін (PTN). Коли рівень цього білка падає, нейрони в гіпокампі починають відмирати, що призводить до когнітивних порушень і хвороби Альцгеймера.

За словами попереднього рекордсмена Ренді Гарднера, який не спав 11 днів 1964 року, такий експеримент вплинув на його короткочасну пам'ять. Через кілька днів експерименту чоловік почав відчувати галюцинації і дефіцит робочої пам'яті, які минули після того, як Гарднеру вдалося поспати.

Вчені ж вважають, що всі колишні рекордсмени зазнали стану, відомого в медицині як "мікросон", вони засинали на кілька секунд час від часу, не усвідомлюючи цього. Тому, фактично, ніхто з цих чемпіонів не зміг досягти рекордного часу без сну.

Нагадаємо, вперше наука отримала пряму відповідь на запитання про те, чому люди сплять. Дослідники з'ясували, навіщо людському мозку знадобився сон.