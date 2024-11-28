Китай нашел самую большую сокровищницу Земли: открыто крупнейшее на планете месторождение золота
Эксперты говорят, что в Китае было найдено более 40 золотых жил, в которых содержится около 300 тонн золота. И это еще не все.
В Китае найдено "сверхгигантское" месторождение высококачественной золотой руды, которое располагалось рядом с уже существующими золотыми рудниками страны, пишет LiveScience.
Сотрудники Геологического бюро провинции Хунань (GBHP) заявили, что нашли новое месторождение на золотом месторождении Вангу на северо-востоке провинции Хунань. Китайские рабочие нашли более 40 золотых жил, в которых содержится около 300 тонн золота, которое залегает на глубине 2 тыс. метров.
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Также 3D-модель показала, что на глубине до 3 тыс. метров может залегать еще до 1 тыс. тонн золота, что примерно в 8 раз тяжелее Статуи Свободы в Нью-Йорке.
Если такой предварительный анализ подтвердит, то все месторождение может принести Китаю около 600 млрд юаней или 83 млрд долларов.
По данным китайских чиновников, максимальное качество открытого месторождения составляет 138 граммов золота на метрическую тонну руды. Такие показатели достаточно высоки в сравнении с другими месторождениями в мире.
"Во многих пробуренных кернах горных пород содержались видимые частицы золота", — говорит эксперт по разведке руды из GBHP Чэнь Жулинь.
Еще большее количество золота было найдено во время бурений вокруг "периферийных зон" на новом участке. Это позволяет предположить, что в будущем на этом участке могут быть найдены месторождения еще крупнее.
На сегодняшний день сложно сказать, какое количество золота добывается на разных рудниках в мире, так как темпы добычи колеблются, а отчетность не всегда прозрачна. Но по состоянию на 2022 года крупнейшие известные запасы золота на планете находились на золотом руднике South Deep в Южной Африке. По данным компании Mining Technology, там находится около 930 тонн золота. Это говорит о том, что новое месторождение станет крупнейшим на Земле.
Известия об открытии такой сокровищницы уже вызвали резонанс в горнодобывающей сфере и мировой экономике в целом. Так, цена на золото подскочила до 95 240 долларов за килограмм.
При этом Китай уже является крупнейшим производителем золота в мире, на чью долю приходится около 10% мирового производства. Но даже сейчас страна использует намного больше золота, чем может самостоятельно добывать. Поэтому Китай в значительной степени зависит от импорта драгоценного металла из Австралии и Южной Арфики.
Открытое "сверхгигантское" месторождение может немного улучшить ситуацию для Китая, но не решит эту проблему. Текущие темпы потребления страны говорят о том, что все месторождение сможет покрыть потребности Китая в золоте только на 1,4 года.
Напомним, найденное месторождение очень редкого газа оказалось крупнейшим за всю историю. Ученые провели разведку и обнаружили, что залежи гелия в Миннесоте более "ошеломляющие", чем все считали ранее.