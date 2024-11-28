Китай нашел самую большую сокровищницу Земли: открыто крупнейшее на планете месторождение золота

Эксперты говорят, что в Китае было найдено более 40 золотых жил, в которых содержится около 300 тонн золота. И это еще не все.

В Китае найдено "сверхгигантское" месторождение высококачественной золотой руды, которое располагалось рядом с уже существующими золотыми рудниками страны, пишет LiveScience.

Сотрудники Геологического бюро провинции Хунань (GBHP) заявили, что нашли новое месторождение на золотом месторождении Вангу на северо-востоке провинции Хунань. Китайские рабочие нашли более 40 золотых жил, в которых содержится около 300 тонн золота, которое залегает на глубине 2 тыс. метров.

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Также 3D-модель показала, что на глубине до 3 тыс. метров может залегать еще до 1 тыс. тонн золота, что примерно в 8 раз тяжелее Статуи Свободы в Нью-Йорке.

Если такой предварительный анализ подтвердит, то все месторождение может принести Китаю около 600 млрд юаней или 83 млрд долларов.

Месторождение в Китае может быть самым крупным на Земле Фото: Xinhua

По данным китайских чиновников, максимальное качество открытого месторождения составляет 138 граммов золота на метрическую тонну руды. Такие показатели достаточно высоки в сравнении с другими месторождениями в мире.

"Во многих пробуренных кернах горных пород содержались видимые частицы золота", — говорит эксперт по разведке руды из GBHP Чэнь Жулинь.

Еще большее количество золота было найдено во время бурений вокруг "периферийных зон" на новом участке. Это позволяет предположить, что в будущем на этом участке могут быть найдены месторождения еще крупнее.

На сегодняшний день сложно сказать, какое количество золота добывается на разных рудниках в мире, так как темпы добычи колеблются, а отчетность не всегда прозрачна. Но по состоянию на 2022 года крупнейшие известные запасы золота на планете находились на золотом руднике South Deep в Южной Африке. По данным компании Mining Technology, там находится около 930 тонн золота. Это говорит о том, что новое месторождение станет крупнейшим на Земле.

Известия об открытии такой сокровищницы уже вызвали резонанс в горнодобывающей сфере и мировой экономике в целом. Так, цена на золото подскочила до 95 240 долларов за килограмм.

При этом Китай уже является крупнейшим производителем золота в мире, на чью долю приходится около 10% мирового производства. Но даже сейчас страна использует намного больше золота, чем может самостоятельно добывать. Поэтому Китай в значительной степени зависит от импорта драгоценного металла из Австралии и Южной Арфики.

Открытое "сверхгигантское" месторождение может немного улучшить ситуацию для Китая, но не решит эту проблему. Текущие темпы потребления страны говорят о том, что все месторождение сможет покрыть потребности Китая в золоте только на 1,4 года.

Напомним, найденное месторождение очень редкого газа оказалось крупнейшим за всю историю. Ученые провели разведку и обнаружили, что залежи гелия в Миннесоте более "ошеломляющие", чем все считали ранее.