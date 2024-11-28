Китай знайшов найбільшу скарбницю Землі: відкрито найбільше на планеті родовище золота

Експерти кажуть, що в Китаї було знайдено понад 40 золотих жил, у яких міститься близько 300 тонн золота. І це ще не все.

У Китаї знайдено "надгігантське" родовище високоякісної золотої руди, яке розташовувалося поруч з уже наявними золотими рудниками країни, пише LiveScience.

Співробітники Геологічного бюро провінції Хунань (GBHP) заявили, що знайшли нове родовище на золотому родовищі Вангу на північному сході провінції Хунань. Китайські робітники знайшли понад 40 золотих жил, у яких міститься близько 300 тонн золота, яке залягає на глибині 2 тис. метрів.

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Також 3D-модель показала, що на глибині до 3 тис. метрів може залягати ще до 1 тис. тонн золота, що приблизно у 8 разів важче за Статую Свободи в Нью-Йорку.

Якщо такий попередній аналіз підтвердить, то все родовище може принести Китаю близько 600 млрд юанів або 83 млрд доларів.

Родовище в Китаї може бути найбільшим на Землі Фото: Xinhua

За даними китайських чиновників, максимальна якість відкритого родовища становить 138 грамів золота на метричну тонну руди. Такі показники досить високі порівняно з іншими родовищами у світі.

"У багатьох пробурених кернах гірських порід містилися видимі частинки золота", — каже експерт із розвідки руди з GBHP Чень Жулінь.

Ще більшу кількість золота було знайдено під час буріння навколо "периферійних зон" на новій ділянці. Це дає змогу припустити, що в майбутньому на цій ділянці можуть бути знайдені родовища ще більші.

На сьогодні складно сказати, яку кількість золота видобувають на різних рудниках у світі, оскільки темпи видобутку коливаються, а звітність не завжди прозора. Але станом на 2022 рік найбільші відомі запаси золота на планеті перебували на золотому руднику South Deep у Південній Африці. За даними компанії Mining Technology, там знаходиться близько 930 тонн золота. Це говорить про те, що нове родовище стане найбільшим на Землі.

Звістки про відкриття такої скарбниці вже викликали резонанс у гірничодобувній сфері та світовій економіці загалом. Так, ціна на золото підскочила до 95 240 доларів за кілограм.

При цьому Китай уже є найбільшим виробником золота у світі, на чию частку припадає близько 10% світового виробництва. Але навіть зараз країна використовує набагато більше золота, ніж може самостійно видобувати. Тому Китай значною мірою залежить від імпорту дорогоцінного металу з Австралії та Південної Арфіки.

Відкрите "надгігантське" родовище може трохи поліпшити ситуацію для Китаю, але не вирішить цю проблему. Поточні темпи споживання країни свідчать про те, що все родовище зможе покрити потреби Китаю в золоті тільки на 1,4 року.

Нагадаємо, знайдене родовище дуже рідкісного газу виявилося найбільшим за всю історію. Науковці провели розвідку і виявили, що поклади гелію в Міннесоті більш "приголомшливі", ніж усі вважали раніше.