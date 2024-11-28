Кража века в океане. Тигровая акула похитила телефон дайвера, а затем вернула обратно (видео)

Самка акулы заинтересовалась телефоном дайвера, а затем проглотила его — решив, что это не еда хищник выплюнул гаджет.

Те, кто ныряют в океане, понимают сопутствующие риск: начина с проверки оборудования и заканчивая погодными условиями, а также тем что таится под толщей воды. Впрочем, далеко не каждый дайвер задумывается о том, что тигровая акула может украсть его телефон. И все же это может произойти, пишет IFLScience.

Дайвер Дэвид Финч погружался на пляже Тайгер-Бич у западного побережья Гранд-Багамы вместе с группой, когда заметил, что одна из тигровых акул, самка по имени Джиттербаг, с любопытством смотрит на его телефон. Поэтому он решил дать ей гаджет — у акул нет рук, а потому она использовала рот, чтобы осмотреть телефон, и проглотила его. Через несколько мгновений хищник все же пришел к выводу, что гаджет — это не еда, а потому выплюнул его обратно. Так повторилось несколько раз.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что тигровые акулы (Galeocerdo cuvier) получили свое название из-за полосок на спине у молодых особей. Однако, как только акулы становятся взрослыми, полосы начинают бледнеть, а со временем и вовсе почти исчезают.

Тигровые акулы широко распространены в тропических и умеренных водах по всему миру и обычно вырастают до внушительных 3-4 метров, а их вес достигает около 386-635 килограммов. Впрочем, также известны особенно крупные особи, способные достигать около 6 метров, а их вес достигал 861 килограмма. Это делает тигровых акул четвертым по величине видом акул и вторым по величине видом хищных акул после большой белой акулы.

На кадрах видно, как самка Джиттербаг берет в рот телефон, который все еще продолжает записывать, а затем проглатывает его и выплевывает обратно. Видео дает четкое представление того, что находится во рту у акулы, а также показывает ее жабры изнутри.

Тигровые акулы также известны тем, что являются агрессивными хищниками и имеют разнообразный рацион — наблюдения показывают, что некоторые из них даже охотятся на ехидн. Известно, что представители этого вида могут потреблять все: от морских черепах и змей до других рыб, птиц и даже некоторых морских млекопитающих. Были даже случаи каннибализма, когда взрослые тигровые акулы съедали молодых особей.

Сегодня тигровые акулы помечены как вид "близкий к уязвимым" и на то есть несколько причин: печень этих хищников содержит большое количество витамина А, который используется для производства витаминного масла. Тигровых акул также часто вылавливают в качестве прилова при траловом лове и в относительно небольших количествах во время ловли тунца.

Ранее Фокус писал о том, что британский ученый имитировал диету тигровой акулы: что из этого вышло.