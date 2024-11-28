Крадіжка століття в океані. Тигрова акула викрала телефон дайвера, а потім повернула назад (відео)

Самка акули зацікавилася телефоном дайвера, а потім проковтнула його — вирішивши, що це не їжа, хижак виплюнув гаджет.

Ті, хто пірнають в океані, розуміють супутні ризики: починаючи з перевірки обладнання і закінчуючи погодними умовами, а також тим, що таїться під товщею води. Утім, далеко не кожен дайвер замислюється про те, що тигрова акула може вкрасти його телефон. І все ж це може статися, пише IFLScience.

Дайвер Девід Фінч занурювався на пляжі Тайгер-Біч біля західного узбережжя Гранд-Багами разом із групою, коли помітив, що одна з тигрових акул, самка, на ім'я Джиттербаг, з цікавістю дивиться на його телефон. Тож він вирішив дати їй гаджет — акули не мають рук, а тому вона використала рот, щоб оглянути телефон, і проковтнула його. Через кілька миттєвостей хижак усе ж дійшов висновку, що гаджет — це не їжа, а тому виплюнув його назад. Так повторилося кілька разів.

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Дослідники зазначають, що тигрові акули (Galeocerdo cuvier) отримали свою назву через смужки на спині у молодих особин. Однак, щойно акули стають дорослими, смуги починають бліднути, а з часом і зовсім майже зникають.

Тигрові акули широко поширені в тропічних і помірних водах по всьому світу і зазвичай виростають до значних 3-4 метрів, а їхня вага сягає близько 386-635 кілограмів. Утім, також відомі особливо великі особини, здатні досягати близько 6 метрів, а їхня вага сягала 861 кілограма. Це робить тигрових акул четвертим за величиною видом акул і другим за величиною видом хижих акул після великої білої акули.

На кадрах видно, як самка Джиттербаг бере до рота телефон, який все ще продовжує записувати, а потім ковтає його і випльовує назад. Відео дає чітке уявлення того, що знаходиться в роті в акули, а також показує її зябра зсередини.

Тигрові акули також відомі тим, що є агресивними хижаками й мають різноманітний раціон — спостереження показують, що деякі з них навіть полюють на єхидн. Відомо, що представники цього виду можуть споживати все: від морських черепах і змій до інших риб, птахів і навіть деяких морських ссавців. Були навіть випадки канібалізму, коли дорослі тигрові акули з'їдали молодих особин.

Сьогодні тигрові акули позначені як вид "близький до вразливих" і на те є кілька причин: печінка цих хижаків містить велику кількість вітаміну А, який використовується для виробництва вітамінної олії. Тигрових акул також часто виловлюють як прилов під час тралового лову та у відносно невеликих кількостях під час лову тунця.

Раніше Фокус писав про те, що британський учений імітував дієту тигрової акули: що з цього вийшло.