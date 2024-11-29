Странная лягушка во время путешествий высасывает воду из песка: как она это делает (видео)

Исследователи обнаружили, что дождевые лягушки, размером с зефир, способны преодолеть за ночь несколько десятков метров, подпитываясь влагой из почвы.

Наша планета является домом для огромного количества видов и некоторые из них не перестают удивлять ученых. Например, дождевые лягушки, которые не имеют возможности прыгать, а потому даже незначительные препятствия представляют для них серьезную проблему и все же они нашли выход, пишет IFLScience.

Подробности о жизни удивительного вида были показаны в третьем эпизоде "Идеальной планеты" на BBC. По словам продюсера отдела естественной истории Сары Уолш, этот вид развил уникальную способность впитывать влагу из песка, что позволяет им преодолевать существенные расстояния.

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Пустынные лягушки обитают в дюнах по всей Южной Африке и проводят около 90% своего времени, спрятавшись под песком. С наступлением ночи они поднимаются на поверхность, чтобы воспользоваться окружающей средой, пока на поверхности прохладнее.

Известно, что этот вид может пройти до 38 метров за одну ночь. Может показаться, что это не так уж много, если не знать о том, что они не способны прыгать. Ноги лягушек похожи на весла и они почти переваливаются по песку. Их пальцы также перепончатые, что, хотя и характерно для обычных лягушек, какими мы их знаем, на самом деле очень уникально для этого типа лягушек.

Не менее любопытным кажется то, как лягушки научились справляться с постоянным отсутствием влаги. Ученые обнаружили, что они используют уникальный участок на животе из очень тонкой впитывающей кожи: когда животные находят мокрый песок, они могут просто прикоснуться к нему животом, чтобы впитать влагу через кожу.

Пустынных лягушек также можно узнать по характерному крику. Исследователи отмечают, что их способность издавать много шума имеет решающее значение для поиска пары. Самки следуют призывам самцов, и когда они встречаются, она носит своего нового партнера, как маленький рюкзак.

Исследователи отмечают, что с 2015 года пустынные дождевые лягушки страдают от широкомасштабной засухи — одной из самых сильных в истории региона. Найти воду для этих животных достаточно сложно, когда условия благоприятствуют, а постоянно меняющаяся погода оставила их на грани вымирания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли сохранившуюся окаменелость лягушки с икрой.