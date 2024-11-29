Дивна жаба під час подорожей висмоктує воду з піску: як вона це робить (відео)

Дослідники виявили, що дощові жаби, розміром із зефір, здатні подолати за ніч кілька десятків метрів, підживлюючись вологою з ґрунту.

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів і деякі з них не перестають дивувати вчених. Наприклад, дощові жаби, які не мають можливості стрибати, а тому навіть незначні перешкоди є для них серйозною проблемою, і все ж вони знайшли вихід, пише IFLScience.

Подробиці про життя дивовижного виду були показані в третьому епізоді "Ідеальної планети" на BBC. За словами продюсерки відділу природничої історії Сари Волш, цей вид розвинув унікальну здатність поглинати вологу з піску, що дає їм змогу долати значні відстані.

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Пустельні жаби мешкають у дюнах по всій Південній Африці й проводять близько 90% свого часу, сховавшись під піском. З настанням ночі вони підіймаються на поверхню, щоб скористатися навколишнім середовищем, поки на поверхні прохолодніше.

Відомо, що цей вид може пройти до 38 метрів за одну ніч. Може здатися, що це не так вже й багато, якщо не знати про те, що вони не здатні стрибати. Ноги жаб схожі на весла і вони майже перевалюються по піску. Їхні пальці також перетинчасті, що, хоча й характерно для звичайних жаб, якими ми їх знаємо, насправді дуже унікально для цього типу жаб.

Не менш цікавим здається те, як жаби навчилися справлятися з постійною відсутністю вологи. Вчені виявили, що вони використовують унікальну ділянку на животі з дуже тонкої шкіри, що поглинає: коли тварини знаходять мокрий пісок, вони можуть просто доторкнутися до нього животом, щоб увібрати вологу через шкіру.

Пустельних жаб також можна впізнати за характерним криком. Дослідники зазначають, що їхня здатність видавати багато шуму має вирішальне значення для пошуку пари. Самки слідують закликам самців, і коли вони зустрічаються, вона носить свого нового партнера, як маленький рюкзак.

Дослідники зазначають, що з 2015 року пустельні дощові жаби потерпають від широкомасштабної посухи — однієї з найсильніших в історії регіону. Знайти воду для цих тварин досить складно, коли умови сприяють, а постійно мінлива погода залишила їх на межі вимирання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли збережену скам'янілість жаби з ікрою.