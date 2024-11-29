Самые страшные морские хищники освоили технику охоты на крупнейшую рыбу океана: кто они (фото)

Косатки являются одними из самых умных и социальных животных в океане, но они также известны своими жестокими методами охоты.

В последнее время ученые все чаще говорят о косатках, которые то возвращают в моду "шляпки" из мертвого лосося, то терроризируют яхты по всему Гибралтарскому проливу. Однако не стоит забывать, что эти киты не только умные и социальные, но также являются крупнейшими и агрессивными хищниками океана, пишет Science Alert.

Теперь у нас появилось еще одно напоминание о том, что косатки (Orcinus orca) являются жестокими хищниками: ученые заметили, что стая косаток в Калифорнийском заливе разработала совместные методы охоты, чтобы поймать самую большую рыбу в океане: великолепную фильтрующую китовую акулу (Rhincodon typus).

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Исследователи заметили, что стая китов, в которую также входил самец Монтесума, охотилась на морских гигантов способом, который, по мнению исследователей, похож на то, как другая, неродственная группа косаток на другом конце света убивает акул у берегов Южной Африки. Отметим, что ранее ученые заметили, что акулы исчезли из этого региона — причиной стали косатки, которые охотились на печень акул.

Отличительный спинной плавник Монтесумы Фото: James Moskito

По словам морского биолога Эрика Хигуэра Риваса, в целом, неудивительно, что косатки также охотятся и на китовых акул. В то же время ученым любопытно наблюдать за тем, как киты адаптируются, осваивая различные типы стратегий для охоты на добычу. В случае охоты на китовых акул эта стая использует командные усилия и особые методы охоты, чтобы обездвижить акул и извлечь внутренние органы, в частности печень.

Отметим, что все косатки мира классифицируются как один и тот же вид, однако делятся на разные группы в зависимости от регионов мира: причем киты отличаются, как физически, так и в поведении. Ранее исследователи также обнаружили, что косатки из разных групп не смешиваются, но теперь ученые полагают, что в океане происходит новое видообразование.

Косатка вгрызается в брюшной плавник китовой акулы Фото: James Moskito

Отдельные группы косаток, также известны как экотипы — у них есть свои персональные стратегии охоты и питания. Некоторые группы косаток в основном питаются рыбой, например, лососем, тогда как другие охотятся на млекопитающих, таких как тюлени и крупные киты.

Косаткам в Калифорнийском заливе не присвоен отдельный экотип, однако ученые считают их своего рода универсалами: киты охотятся на широкий спектр добычи, в том числе морских черепах и рыб. Однако известно, что одна интригующая стая охотится на пластожаберных, группу хрящевых рыб, в которую входят акулы и скаты — ученые наблюдают такое поведение с 1990-х годов.

Косатка врезается головой в брюхо китовой акулы Фото: Kelsey Williamson

Исследователи годами наблюдали за охотой косаток и начали замечать, среди тех, кто охотился на пластожаберных, были одни и те же особи, что указывает на специализированную стратегию охоты. В новом исследовании команда под руководством морского биолога Франчески Панкальди из Междисциплинарного центра морских наук в Мексике наблюдала за четырьмя охотами на китовых акул.

Результаты указывают на то, что в 3 из 4 случае участвовал самец по имени Монтесума, а самки косаток из его стаи также неоднократно были замечены — это указывает на единственную семейную группу, которая охотится на китовых акул.

На кадрах видно, что атака акул была хорошо спланирована: сначала они с силой таранят китовую акулу головами, пока не оглушат ее и не обездвижат. Затем они переворачивают китовую акулу вверх тормашками и начинают рвать ее зубами, так что китовая акула обильно истекает кровью. Основные удары приходятся на живот китовой акулы, в месте расположение печени.

Еще одна косатка врезается в китовую акулу Фото: Kelsey Williamson

Ученые отмечают, что не наблюдали, как косатки поедают печень акулы, однако догадываются, что это так. Дело в том, что именно в печени акулы хранят весь свой жир, а потому она кажется лакомым кусочком для акул.

Предполагается, что косатки также могут поглощать желудок и кишечник, однако ученые не могут утверждать этого на 100%. Однако тело акул в основном состоит из хрящей и мышц, а потому не представляется питательным для косаток.

Исследователи не считают, что такое поведение является новым, вызванным низкой доступностью добычи, и что оно представляет опасность для численности китовых акул. Китовые акулы посещают Калифорнийский залив уже несколько десятилетий. Увы, представители этого вида чрезвычайно медленны и беззащитны, а потому являются легкой добычей. Ученые подозревают, что китовые косатки могут оказаться на грани исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну косаток Эдема и нашли их ближайших родственников.