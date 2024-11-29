Найстрашніші морські хижаки освоїли техніку полювання на найбільшу рибу океану: хто вони (фото)

Косатки є одними з найрозумніших і найсоціальніших тварин в океані, але вони також відомі своїми жорстокими методами полювання.

Останнім часом учені все частіше говорять про косаток, які то повертають у моду "капелюшки" з мертвого лосося, то тероризують яхти по всій Гібралтарській протоці. Однак не варто забувати, що ці кити не тільки розумні та соціальні, але також є найбільшими та найагресивнішими хижаками океану, пише Science Alert.

Тепер у нас з'явилося ще одне нагадування про те, що косатки (Orcinus orca) є жорстокими хижаками: науковці помітили, що зграя косаток у Каліфорнійській затоці розробила спільні методи полювання, щоб спіймати найбільшу рибу в океані: чудову китову акулу, що фільтрує (Rhincodon typus).

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Дослідники помітили, що зграя китів, до якої також входив самець Монтесума, полювала на морських гігантів у спосіб, який, на думку дослідників, схожий на те, як інша, неспоріднена група косаток на іншому кінці світу вбиває акул біля берегів Південної Африки. Зазначимо, що раніше вчені помітили, що акули зникли з цього регіону — причиною стали косатки, які полювали на печінку акул.

Відмітний спинний плавник Монтесуми Фото: James Moskito

За словами морського біолога Еріка Хігуера Ріваса, загалом, не дивно, що косатки також полюють і на китових акул. Водночас ученим цікаво спостерігати за тим, як кити адаптуються, освоюючи різні типи стратегій для полювання на здобич. У разі полювання на китових акул ця зграя використовує командні зусилля та особливі методи полювання, щоб знерухомити акул і витягти внутрішні органи, зокрема печінку.

Зазначимо, що всі косатки світу класифікуються як один і той самий вид, проте поділяються на різні групи залежно від регіонів світу: причому кити відрізняються, як фізично, так і в поведінці. Раніше дослідники також виявили, що косатки з різних груп не змішуються, але тепер учені вважають, що в океані відбувається нове видоутворення.

Косатка вгризається в черевний плавник китової акули Фото: James Moskito

Окремі групи косаток, також відомі як екотипи — у них є свої персональні стратегії полювання і харчування. Деякі групи косаток в основному харчуються рибою, наприклад, лососем, тоді як інші полюють на ссавців, таких як тюлені й великі кити.

Косаткам у Каліфорнійській затоці не присвоєно окремого екотипу, проте вчені вважають їх свого роду універсалами: кити полюють на широкий спектр здобичі, зокрема морських черепах і риб. Однак відомо, що одна загадкова зграя полює на пластозяберних, групу хрящових риб, до якої входять акули та скати, — вчені спостерігають таку поведінку з 1990-х років.

Косатка врізається головою в черево китової акули Фото: Kelsey Williamson

Дослідники роками спостерігали за полюванням косаток і почали помічати, серед тих, хто полював на пластозяберних, були одні й ті самі особини, що вказує на спеціалізовану стратегію полювання. У новому дослідженні команда під керівництвом морського біолога Франчески Панкальді з Міждисциплінарного центру морських наук у Мексиці спостерігала за чотирма полюваннями на китових акул.

Результати вказують на те, що в 3 з 4 випадків брав участь самець, на ім'я Монтесума, а самки косаток з його зграї також неодноразово були помічені — це вказує на єдину сімейну групу, яка полює на китових акул.

На кадрах видно, що атака акул була добре спланована: спочатку вони з силою таранять китову акулу головами, доки не оглушать її та не знерухомлять. Потім вони перевертають китову акулу догори дриґом і починають рвати її зубами, так що китова акула рясно стікає кров'ю. Основні удари припадають на живіт китової акули, в місці розташування печінки.

Ще одна косатка врізається в китову акулу Фото: Kelsey Williamson

Учені зазначають, що не спостерігали, як косатки поїдають печінку акули, проте здогадуються, що це так. Річ у тім, що саме в печінці акули зберігають увесь свій жир, а тому вона здається ласим шматочком для акул.

Припускається, що косатки також можуть поглинати шлунок і кишківник, проте вчені не можуть стверджувати цього на 100%. Однак тіло акул здебільшого складається з хрящів і м'язів, а тому не видається поживним для косаток.

Дослідники не вважають, що така поведінка є новою, викликаною низькою доступністю здобичі, і що вона становить небезпеку для чисельності китових акул. Китові акули відвідують Каліфорнійську затоку вже кілька десятиліть. На жаль, представники цього виду надзвичайно повільні та беззахисні, а тому є легкою здобиччю. Вчені підозрюють, що китові косатки можуть опинитися на межі зникнення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю косаток Едему і знайшли їхніх найближчих родичів.