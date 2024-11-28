Капелюшки з лосося знову в моді: майже 40 років потому косатки знову демонструють дивну поведінку

У 1987 році вперше помітили дивну поведінку китоподібних і тепер, схоже, вона знову в моді.

Океани покривають більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: багато хто з них добре вивчений, але все ще не перестає дивувати вчених. Одним із найцікавіших видів є косатки, пише IFLScience.

Усім, хто стежить за модою відомо, що деякі тенденції можуть повертатися після довгої перерви. Косатки, схоже, також не застраховані від віянь моди: після 37-річної перерви кити знову були помічені з мертвим лососем на голові.

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Косатки — неймовірно розумні та соціальні тварини, відомі грайливим настроєм і передачею певних культурних традицій. Деякі з них можуть бути вельми корисними, а інші — руйнівними. Наприклад, уже кілька років поспіль косатки відомі тим, що нападають на човни в Гібралтарській протоці та навчають цієї поведінки своїх родичів.

За словами вчених, різні популяції часто мають чіткі дієтичні спеціалізації, які мають безліч стійких поведінкових традицій, що пов'язані з їхнім дивергентним кормодобуванням. Відомо, що деякі популяції також можуть розвивати незвичайні та тимчасові поведінкові "модні тенденції", які, ймовірно, не служать якійсь очевидній адаптивній меті.

Одним із прикладів таких "модних тенденцій" є поведінка, помічена в 1987 році, коли косатки почали носити туші мертвих лососів на носі. Протягом наступних п'яти-шести тижнів поведінка поширилася, і до кінця цього періоду косатки з її власної та двох інших стад носили "капелюшки" з мертвого лосося.

Пізніше вчені помітили, що ця поведінка перестала бути масовою, а потім і зовсім зникла, за винятком кількох разів наступного літа. Але зовсім недавно ця модна тенденція повернулася. Вчені помітили, що косатки, які належать до J pod, на північно-західному узбережжі в затоці П'юджет-Саунд у жовтні знову носили мертвого лосося на носах.

Дослідники зазначають, що ми все ще не знаємо, чому косатки поводяться так. Ймовірно, деякі з них були поблизу під час останньої фази лососевого капелюха і приносять його назад, поки запаси лосося в достатку.

Втім, деякі вчені вважають, що кити використовують свою голову як місце для зберігання, зберігаючи надлишки лосося, спійманого під час достатку лосося, для подальшого годування. Таким чином, дивна поведінка косаток може бути зовсім не модою, а використанням голови як "ланч-боксу".

Ще одна цікава культурна поведінка косаток була помічена в морі Саліш і включає переслідування морських свиней, а часом і їх вбивство. За словами директора з наукових досліджень Wild Orca Дебори Джайлз, китоподібні насправді не їдять морських свиней, але, схоже, граються з ними до смерті.

Неподалік від західного узбережжя США помітили молодих косаток, які граються з рибальськими снастями, переміщують пастки для крабів і креветок і обмотують себе волосінями, можливо, у якості гри. Втім, учені все ще не можуть назвати точну причину такої поведінки.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться нової жахливої поведінки: що кажуть учені.