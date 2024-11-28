Шляпки из лосося снова в моде: почти 40 лет спустя косатки вновь демонстрируют странное поведение

В 1987 году впервые заметили странное поведение китообразных и теперь, похоже, оно вновь в моде.

Океаны покрывают большую часть поверхности планеты и являются домом для невероятного количества видов: многие из них хорошо изучены, но все еще не перестают удивлять ученых. Одним из наиболее любопытных видов являются косатки, пишет IFLScience.

Всем, кто следит за модой известно, что некоторые тенденции могут возвращаться после долго перерыва. Косатки, похоже, также не застрахованы от веяний моды: после 37-летнего перерыва киты вновь были замечены с мертвым лососем на голове.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Косатки — невероятно умные и социальные животные, известные игривым настроением и передачей определенных культурных традиций. Некоторые из них могут быть весьма полезными, а другие — разрушительны. Например, уже несколько лет подряд косатки известны тем, что нападают на лодки в Гибралтарском проливе и обучают этому поведению своих сородичей.

По словам ученых, различные популяции часто имеют четкие диетические специализации, имеющие множество устойчивых поведенческих традиций, которые связаны с их дивергентным кормодобыванием. Известно, что некоторые популяции также могут развивать необычные и временные поведенческие "модные тенденции", которые, вероятно, не служат какой-то очевидной адаптивной цели.

Одним из примеров таких "модных тенденций" является поведение, замеченное в 1987 году, когда косатки начали носить туши мертвых лососей на носу. В течение следующих пяти-шести недель поведение распространилось, и к концу этого периода косатки из ее собственной и двух других стад носили "шляпки" из мертвого лосося.

Позже ученые заметили, что это поведение перестало быть массовым, а затем и вовсе исчезло, за исключением нескольких раз следующим летом. Но совсем недавно эта модная тенденция вернулась. Ученые заметили, что косатки, принадлежащие к J pod, на северо-западном побережье в заливе Пьюджет-Саунд в октябре вновь носили мертвого лосося на носах.

Исследователи отмечают, что мы все еще не знаем, почему косатки ведут себя так. Вероятно, некоторые из них были поблизости во время последней фазы лососевой шляпы и приносят ее обратно, пока запасы лосося в изобилии.

Впрочем, некоторые ученые полагают, что киты используют свою голову как место для хранения, сохраняя излишки лосося, пойманного во время изобилия лосося, для последующего кормления. Таким образом, странное поведение косаток может быть вовсе не модой, а использованием головы в качестве "ланч-бокса".

Еще одно любопытное культурное поведение косаток было замечено в море Салиш и включает преследование морских свиней, а порой и их убийство. По словам директора по научным исследованиям Wild Orca Деборы Джайлз, китообразные на самом деле не едят морских свиней, но, похоже, играют с ними до смерти.

Неподалеку от западного побережья США были замечены молодые косатки, играющие с рыболовными снастями, перемещающие ловушки для крабов и креветок и обматывающие себя лесками, возможно, в качестве игры. Впрочем, ученые все еще не могут назвать точную причину такого поведения.

Ранее Фокус писал о том, что косатки учатся новому ужасающему поведению: что говорят ученые.