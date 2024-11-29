100-летний гарпун найден в морском гиганте: какое животное носило его в себе целый век (фото)

Инуитские китобои на Аляске сделали удивительное открытие — фрагменты оружия были обнаружены в плоти морского животного.

В 2007 году инуитские китобои на Аляске обнаружили нечто удивительное в туше кита — они обнаружили фрагменты оружия, застрявшие в плоти морского гиганта. Еще более любопытным оказалось то, что остатки снаряжения вовсе не были современным снаряжением, пишет IFLScience.

Исследователи смогли проследить гарпун до 1900-х годов и подсчитали, что морскому гиганту, вероятно, было около 115 лет. Не секрет, что гренландские киты (Balaena mysticetus) серьезно пострадали от введения широкомасштабного коммерческого китобойного промысла, в результате чего их численность резко сократилась до менее чем 3 000 особей.

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К счастью, китобойный промысел был прекращен к 1921 году, что позволило популяции гренландских китов немного восстановиться — количество морских гигантов выросло до 10 000 — 23 000 особей. Отметим, что китобойный промысел все еще присутствует в современном мире: коренным народам все еще разрешена охота ради пропитания вдоль западного и северного побережья Аляски, где гренландские киты в течение тысячелетий были важными источниками пищи.

Во время одной из таких охот ради пропитания китобои обнаружили в теле пойманного гренландского кита остатки столетнего гарпуна. Во время разделки туши биолог заметил фрагменты снаряжения, а затем отправил их историку в Музей китобойного промысла Нью-Бедфорда Джону Бокстосу.

Гренландские киты сильно пострадали от китобойного промысла Фото: NOAA

Исследования показали, что остатки гарпуна представляли собой копью, популярное в Нью-Бедфорде 1800-х годов, когда он был столицей китобойного промысла. Запатентованное устройство позволило Бокстосу и коллегам сузить его применение до периода между 1885 и 1895 годами, что позволило установить возраст кита около 115 лет.

Новая находка стала еще одним доказательствам того, что гренландские киты являются не только одн6ими из крупнейших животных в океане, но также отличаются исключительной продолжительностью жизни.

Исследователи отмечают, существует не так много способов определения возраста кита, но одним из них считаются глаза морских гигантов. Их глазной хрусталик содержит аспартат, который может быть лево- и правосторонним. Он меняется со временем, а потому может подсказать ученым возраст животного.

Исследователи отмечают, что детеныши гренландских китов начинают свою жизнь со 100% левосторонним аспартатом в глазах, но со временем он будет стремиться к равновесию 50:50 левых и правых молекул. Теперь ученые могут изучать соотношение молекул, что и помогает им определить возраст животного.

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