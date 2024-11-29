100-річний гарпун знайдено в морському гіганті: яка тварина носила його в собі ціле століття (фото)

Інуїтські китобої на Алясці зробили дивовижне відкриття — фрагменти зброї були виявлені в плоті морської тварини.

У 2007 році інуїтські китобої на Алясці виявили щось дивовижне в туші кита — вони виявили фрагменти зброї, що застрягли в плоті морського гіганта. Ще цікавішим виявилося те, що залишки спорядження зовсім не були сучасним спорядженням, пише IFLScience.

Дослідники змогли простежити гарпун до 1900-х років і підрахували, що морському гіганту, ймовірно, було близько 115 років. Не секрет, що гренландські кити (Balaena mysticetus) серйозно постраждали від запровадження широкомасштабного комерційного китобійного промислу, внаслідок чого їхня чисельність різко скоротилася до менш ніж 3 000 особин.

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На щастя, китобійний промисел було припинено до 1921 року, що дало змогу популяції гренландських китів трохи відновитися — кількість морських гігантів зросла до 10 000 — 23 000 особин. Зазначимо, що китобійний промисел все ще присутній у сучасному світі: корінним народам все ще дозволено полювання заради прожитку вздовж західного і північного узбережжя Аляски, де гренландські кити протягом тисячоліть були важливими джерелами їжі.

Під час одного з таких полювань заради прожитку китобої виявили в тілі спійманого гренландського кита залишки столітнього гарпуна. Під час оброблення туші біолог помітив фрагменти спорядження, а потім відправив їх історику в Музей китобійного промислу Нью-Бедфорда Джону Бокстосу.

Гренландські кити сильно постраждали від китобійного промислу Фото: NOAA

Дослідження показали, що залишки гарпуна були списом, популярним у Нью-Бедфорді 1800-х років, коли він був столицею китобійного промислу. Запатентований пристрій дозволив Бокстосу і колегам звузити його застосування до періоду між 1885 і 1895 роками, що дало змогу встановити вік кита близько 115 років.

Нова знахідка стала ще одним доказом того, що гренландські кити є не тільки одними з найбільших тварин в океані, а й відрізняються винятковою тривалістю життя.

Дослідники зазначають, існує не так багато способів визначення віку кита, але одним із них вважаються очі морських гігантів. Їхній очний кришталик містить аспартат, який може бути ліво- і правостороннім. Він змінюється з часом, а тому може підказати вченим вік тварини.

Дослідники зазначають, що дитинчата гренландських китів починають своє життя зі 100% лівостороннім аспартатом в очах, але згодом він буде прагнути до рівноваги 50:50 лівих і правих молекул. Тепер учені можуть вивчати співвідношення молекул, що і допомагає їм визначити вік тварини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкривають "акробатику" найбільших тварин на Землі.