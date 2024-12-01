Самые особенные щенки в мире: собаки Чернобыля претерпели быструю эволюцию всего за 40 лет

В новом исследовании ученые наконец-то выяснили, что именно сделало чернобыльских собак столь выносливыми и почему они отличаются от собратьев в остальном мире.

Почти 40 лет назад после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года территория вокруг атомной станции и близлежащий город были закрыты для посещения. Причиной стали радиоактивные материалы, выброшенные в окружающую среду в результате катастрофы на АЭС. В результате все живое вокруг, в том числе люди и животные подверглись невероятно высоким уровням ионизирующего излучения, что значительно увеличило риск развития рака и смерти, а также различных мутаций. Впрочем, новые исследования также указывают, что некоторым организмам удалось адаптироваться к новым условиям, а других излучение просто не коснулось, пишет IFLScience.

Эволюция, как правило, считается достаточно медленным процессом, однако организмы, обитающие в Зоне отчуждения, похоже, претерпели чрезвычайно быструю эволюцию — фактически им потребовалось менее 40 лет.

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В новом исследовании команда генетиков из Национального института исследований генома человека NIH сосредоточилась на анализе образцов крови собак, бродящих в Зоне отчуждения. Ученые также сравнили отобранные образцы с образцами крови собак из близлежащих районов. Результаты указывают на то, что у животных, находящихся ближе всего к эпицентру взрыва, наблюдались различия в ДНК, показывающие, что они генетически отличаются от собратьев по всему земному шару.

По словам автора исследования, генетика Элейн Острандер, они с коллегами были в восторге от того, что им удалось идентифицировать популяцию собак, живущую в тени реактора. Более того, ученые могут определить участников популяции, лишь взглянув на их ДНК.

Команда отмечает, то, как именно эти различия влияют на здоровье животных все еще остается неясным, однако уже известно, что собаки Чернобыля вовсе не единственный вид, которому удалось эволюционировать в короткий срок после катастрофы. Например, ранее ученые уже выяснили, что у местных волков развилась защита от рака, а местные древесные лягушки почернели, чтобы защититься от радиации.

Увы, работа ученых не объясняет, почему собаки Чернобыля отличаются от сородичей, живущих по всему земному шару. Однако у команды есть несколько теория. Одна из причин может заключаться в том, что радиация способна вызывать мутации, способствующие генетической изменчивости, передаваемой от родителя детенышу. Вторая возможная причина заключается в том, что особи, не способные справиться с воздействием радиации, попросту умрут, оставив популяцию, более способную приспособиться к новой окружающей среде. Это имеет противоположный эффект — снижение генетической изменчивости.

В 2022 году исследователи измерили генетическое разнообразие у вида водяных блох, обитающих в озерах в районе Чернобыля, и обнаружили, что уровень генетического разнообразия был выше в тех озерах, которые получили более высокие уровни радиации. Это исследование предполагает, что именно мутация была одной из движущих сил быстро развивающейся эволюции в Зоне отчуждения.

Авторы нового исследования согласны, что потребуется дополнительный анализ, но уже ясно, что генетические изменения, наблюдаемые у щенков из Чернобыля, демонстрируют удивительно быстрые эволюционные процессы, которые могут происходить в популяциях, затронутых изменением окружающей среды, и есть еще много чего, что можно расшифровать.

Ранее Фокус писал о том, что в Чернобыле найдено существо, нисколько не пострадавшее от радиации.