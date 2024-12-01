Найособливіші цуценята у світі: собаки Чорнобиля зазнали швидкої еволюції всього за 40 років

У новому дослідженні вчені нарешті з'ясували, що саме зробило чорнобильських собак настільки витривалими й чому вони відрізняються від побратимів у решті світу.

Майже 40 років тому після вибуху реактора на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року територія навколо атомної станції та прилегле місто були закриті для відвідування. Причиною стали радіоактивні матеріали, викинуті в навколишнє середовище внаслідок катастрофи на АЕС. У результаті все живе навколо, зокрема люди та тварини, зазнали неймовірно високих рівнів іонізуючого випромінювання, що значно збільшило ризик розвитку раку і смерті, а також різних мутацій. Втім, нові дослідження також вказують, що деяким організмам вдалося адаптуватися до нових умов, а інших випромінювання просто не торкнулося, пише IFLScience.

Еволюція, як правило, вважається досить повільним процесом, проте організми, що мешкають у Зоні відчуження, схоже, зазнали надзвичайно швидкої еволюції — фактично їм знадобилося менше ніж 40 років.

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У новому дослідженні команда генетиків з Національного інституту досліджень геному людини NIH зосередилася на аналізі зразків крові собак, які бродять у Зоні відчуження. Учені також порівняли відібрані зразки зі зразками крові собак із прилеглих районів. Результати вказують на те, що у тварин, які перебувають найближче до епіцентру вибуху, спостерігалися відмінності в ДНК, які свідчать про те, що вони генетично відрізняються від побратимів по всій земній кулі.

За словами автора дослідження, генетика Елейн Острандер, вони з колегами були в захваті від того, що їм вдалося ідентифікувати популяцію собак, які живуть у тіні реактора. Ба більше, вчені можуть визначити учасників популяції, лише поглянувши на їхню ДНК.

Команда зазначає, те, як саме ці відмінності впливають на здоров'я тварин все ще залишається незрозумілим, проте вже відомо, що собаки Чорнобиля зовсім не єдиний вид, якому вдалося еволюціонувати в короткий термін після катастрофи. Наприклад, раніше вчені вже з'ясували, що у місцевих вовків розвинувся захист від раку, а місцеві деревні жаби почорніли, щоб захиститися від радіації.

На жаль, робота вчених не пояснює, чому собаки Чорнобиля відрізняються від родичів, що живуть по всій земній кулі. Однак у команди є кілька теорій. Одна з причин може полягати в тому, що радіація здатна викликати мутації, що сприяють генетичній мінливості, яка передається від батька дитинчаті. Друга можлива причина полягає в тому, що особини, які не здатні впоратися з впливом радіації, просто помруть, залишивши популяцію, більш здатну пристосуватися до нового навколишнього середовища. Це має протилежний ефект — зниження генетичної мінливості.

У 2022 році дослідники виміряли генетичну різноманітність у виду водяних бліх, що мешкають в озерах у районі Чорнобиля, і виявили, що рівень генетичної різноманітності був вищим у тих озерах, які отримали вищі рівні радіації. Це дослідження припускає, що саме мутація була однією з рушійних сил еволюції, що швидко розвивалася в Зоні відчуження.

Автори нового дослідження згодні, що знадобиться додатковий аналіз, але вже зрозуміло, що генетичні зміни, які спостерігають у цуценят із Чорнобиля, демонструють напрочуд швидкі еволюційні процеси, що можуть відбуватися в популяціях, яких зачіпає зміна довкілля, і є ще багато чого, що можна розшифрувати.

Раніше Фокус писав про те, що в Чорнобилі знайдено істоту, яка анітрохи не постраждала від радіації.