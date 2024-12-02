Кладбище отрубленных правых рук за "золото чести": раскрыт темный ритуал древних египтян (фото)

Археологи обнаружила массовое захоронение человеческих конечностей, которому 3,5 тыс. лет.

Ученые выяснили правду о том, откуда в древнеегипетских погребальных ямах взялись 12 отрубленных рук, пишет DailyMail.

Анализ показал, что все отрубленные руки были правыми, из которых 11 принадлежали мужчинам, а еще одна – женщине. Исследователи предполагают, что находка может быть свидетельством ужасного ритуала под названием "золото чести". Суть древней практики была в том, что воины фараона приносили отрубленные руки врагов и получали взамен престижную награду: ожерелье из золотых бусин.

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До того, как ученые нашли отрубленные руки, этот ритуал был известен только по надписям в древнеегипетских гробницах, датируемых 1550–1077 гг. до н. э. Сделанное открытие говорит, что этот жуткий ритуал мог практиковаться почти на столетие раньше предполагаемого. Дело в том, что отрубленные руки были найдены во дворце гиксосов, резиденции власти 15-й династии Египта (1640–1530 гг. до н. э.), захватчиков из Западной Азии.

Древнее захоронение отрубленных рук Фото: Scientific Reports

"Это была очень тонка работа. И для меня это еще один аргумент в пользу того, что руки были отрублены в рамках ритуала", — говорит французский антрополог Изабель Кревкер.

Отрубленные руки были найдены во дворе дворца гиксосов, руины которого находятся в Телль-эль-Даба.

"После ампутации руки были зарыты в земле с широко растопыренными пальцами, в основном ладонями к низу", — подчеркивают археологи.

Дальнейший анализ костей помог ученым определить возраст и пол людей, чьи конечности были отрублены. Ученые определили, что 11 рук принадлежали мужчинам, так как известно, что мужские указательные пальцы длиннее безымянных. Двенадцатая рука принадлежала женщине.

Также выяснилось, что минимальный возраст жертв ритуала варьировался в пределах 14-21 года. Самые же старые конечности могли принадлежать людям возрастом менее 60 лет, так как на костях нет признаков возрастной дегенерации.

Такие доказательства, по мнение команды исследователей, добавляют еще больше деталей относительно практики сбора трофеев в Древнем Египте.

Исследователи предполагают, что среди древних гиксосов было принято закапывать отрубленные руки во дворе дворца. Но до сих пор остается неясной еще одна жуткая деталь: были ли эти руки взяты у мертвых или живых людей?

Ученые отмечают, что на момент захоронения рук, эти части тела были мягкими и гибкими, то есть их закапывали еще до наступления трупного окоченения. Вероятно, что руки помещали в яму где-то между 24 и 48 часами после того, как их отрубили.

Напомним, обнаружено необычное захоронение дочери древнеегипетского правителя. Археологи обнаружили гробницу, которой 4000 лет, где была похоронена дочь правителя одной из самых богатых провинций Древнего Египта того времени.