Кладовище відрубаних правих рук за "золото честі": розкрито темний ритуал стародавніх єгиптян (фото)

Археологи виявили масове поховання людських кінцівок, якому 3,5 тис. років.

Учені з'ясували правду про те, звідки в давньоєгипетських похоронних ямах взялися 12 відрубаних рук, пише DailyMail.

Аналіз показав, що всі відрубані руки були правими, з яких 11 належали чоловікам, а ще одна — жінці. Дослідники припускають, що знахідка може бути свідченням жахливого ритуалу під назвою "золото честі". Суть стародавньої практики полягала в тому, що воїни фараона приносили відрубані руки ворогів і отримували натомість престижну нагороду: намисто із золотих намистин.

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До того, як учені знайшли відрубані руки, цей ритуал був відомий тільки з написів у давньоєгипетських гробницях, датованих 1550-1077 рр. до н.е. Зроблене відкриття свідчить, що цей моторошний ритуал могли практикувати майже на століття раніше від передбачуваного. Річ у тім, що відрубані руки було знайдено в палаці гіксосів, резиденції влади 15-ї династії Єгипту (1640-1530 рр. до н. е.), загарбників із Західної Азії.

Стародавнє поховання відрубаних рук Фото: Scientific Reports

"Це була дуже тонка робота. І для мене це ще один аргумент на користь того, що руки були відрубані в рамках ритуалу", — каже французька антропологиня Ізабель Кревкер.

Відрубані руки було знайдено на подвір'ї палацу гіксосів, руїни якого знаходяться в Телль-ель-Даба.

"Після ампутації руки були зариті в землі з широко розчепіреними пальцями, переважно долонями донизу", — підкреслюють археологи.

Подальший аналіз кісток допоміг ученим визначити вік і стать людей, чиї кінцівки були відрубані. Вчені визначили, що 11 рук належали чоловікам, оскільки відомо, що чоловічі вказівні пальці довші за безіменні. Дванадцята рука належала жінці.

Також з'ясувалося, що мінімальний вік жертв ритуалу варіювався в межах 14-21 року. Найстаріші ж кінцівки могли належати людям віком менше ніж 60 років, оскільки на кістках немає ознак вікової дегенерації.

Такі докази, на думку команди дослідників, додають ще більше деталей щодо практики збору трофеїв у Стародавньому Єгипті.

Дослідники припускають, що серед стародавніх гіксосів було заведено закопувати відрубані руки у дворі палацу. Але досі залишається незрозумілою ще одна моторошна деталь: чи були ці руки взяті у мертвих або живих людей?

Науковці зазначають, що на момент поховання рук, ці частини тіла були м'якими та гнучкими, тобто їх закопували ще до настання трупного задубіння. Ймовірно, що руки поміщали в яму десь між 24 і 48 годинами після того, як їх відрубали.

Нагадаємо, виявлено незвичайне поховання дочки давньоєгипетського правителя. Археологи виявили гробницю, якій 4000 років, де була похована дочка правителя однієї з найбагатших провінцій Стародавнього Єгипту того часу.